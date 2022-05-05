В ПО «Инити Соло» усовершенствованы инструменты визуализации

В ПО «Инити Соло» были добавлены новые инструменты визуализации: для логических групп объектов появилась возможность добавлять панорамные снимки и точки перехода между ними. Об этом CNews сообщили представители «Инити».

На панорамах пользователь может указывать расположение оборудования, стоящего на мониторинге в привязке к реальным объектам серверных помещений и не только. Данный инструмент является востребованным для отделов эксплуатации, особенно для крупных организаций с большим количеством оборудования и распределенной инфраструктуой. Например, система помогает пользователю быстро найти физический сервер в конкретной стойке на удаленном объекте.

В составе ПО системы обработки, корреляции и отображений событий «Инити Соло» версия 3 не используются третьесторонние компоненты. ПО соответствует стандартам применения на сети связи общего пользования в качестве оборудования автоматизированных систем мониторинга сетей электросвязи и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Свидетельство о государственной регистрации № 2019619820.