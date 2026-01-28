Получите все материалы CNews по ключевому слову
Абашкин Алексей
СОБЫТИЯ
|28.01.2026
|ITKey выпустил обновление облачной платформы KeyStack 2025.3 1
|13.10.2025
|ITKey представила обновление облачной платформы KeyStack 1
Абашкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|VictoriaMetrics 7 1
|Ventra - ITKey - KeyStack 15 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 35 1
|Red Hat Podman 29 1
|SELinux - Security Enhanced Linux 35 1
|Docker - Платформа распределённых приложений 443 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.