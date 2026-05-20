ITKey и «МТС Web Services» договорились о сотрудничестве для развития цифровых сервисов на базе KeyStack, KeyVirt и MWS B2B Store

ITKey и «МТС Web Services» заключили меморандум о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон развивать совместные технологические решения для корпоративных заказчиков на базе облачной платформы KeyStack, платформы виртуализации KeyVirt и продукта MWS B2B Store. Сотрудничество позволит заказчикам быстрее формировать необходимые ИТ-среды, запускать прикладные сервисы и управлять программными продуктами в рамках единой технологической экосистемы. Совместное решение будет ориентировано на компании, которым важны гибкость инфраструктуры, возможность оперативного подключения новых сервисов, контроль над ИТ-ландшафтом и развитие импортонезависимых цифровых платформ. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

Ключевым направлением сотрудничества станет развитие цифровых технологий и создание совместных сценариев применения продуктов МТС Web Services и ITKey. Стороны планируют проработать интеграцию MWS B2B Store как дополнения к облачной платформе KeyStack и платформе виртуализации KeyVirt для обеспечения механизмов быстрого приобретения, развертывания и запуска стороннего программного обеспечения и решений.

В рамках сотрудничества MWS B2B Store может использоваться как самостоятельный продукт, а также как White Label-компонент в составе KeyStack и KeyVirt. В свою очередь, KeyStack и KeyVirt также могут выступать самостоятельными продуктами или интегрироваться в B2B Store в формате White Label-компонентов.

«Для ITKey это соглашение — логичный шаг в развитии экосистемы вокруг KeyStack и KeyVirt. Корпоративным заказчикам важно не только развернуть надежную облачную или виртуализационную платформу, но и получить удобный механизм быстрого запуска прикладных решений. Совместно с МТС Web Services мы планируем создать для клиентов более цельный технологический контур, в котором инфраструктура и программные продукты будут доступны через понятные и масштабируемые сценарии использования», — сказал Андрей Ковалев, генеральный директор ITKey.

«MWS B2B Store развивается как инструмент, который помогает компаниям быстрее получать доступ к необходимым цифровым решениям и упрощает процесс их внедрения. Партнерство с ITKey позволит расширить сценарии применения нашей платформы и предложить рынку новые варианты интеграции с инфраструктурными решениями корпоративного уровня. Мы видим высокий потенциал в объединении компетенций МТС Web Services и ITKey для создания удобных, масштабируемых и востребованных продуктов для российского бизнеса», — сказал Вячеслав Грачев, директор по технологиям «МТС Web Services».

Стороны также намерены проработать создание дорожной карты реализации целей меморандума, определить ответственных за развитие сотрудничества и сформировать план продаж совместного продукта. Согласно меморандуму, целевой объем поставки может составить 5 тыс. серверов совместного продукта в ближайшие три года. Взаимодействие компаний также предполагает реализацию совместных проектов, обмен экспертизой и, при необходимости, создание рабочих групп по отдельным направлениям.

