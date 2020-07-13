Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft

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Исправлена ошибка в инсталляторе Windows

Microsoft решила многолетнюю проблему, из-за которой апгрейд Windows мог вызывать появление «лишних» разделов на системном накопителе, используемых для восстановления работоспособности ОС (Recovery Partition) в случае сбоя, пишет ресурс Windowslatest.

Корень проблемы лежал в особенностях работы программы установки Windows. Ранее при выполнении «чистой» установки инсталлятор ОС по умолчанию размечал системный жесткий диск таким образом, что изменение размера Recovery-раздела становилось невозможным. То есть при возникновении нехватки свободного пространства на таком разделе в ходе установки обновления ОС была вынуждена создавать новый, большего размера, «откусывая» при этом свободное место у «соседей». Старый же Recovery-раздел при этом более не использовался системой и не был доступен для хранения пользовательских файлов.

Стоит отметить, что подобный порядок разметки системного диска в корне противоречит собственным рекомендациям Microsoft, которые адресованы OEM-партнерам, пользователям и системным администраторам Windows 10. Они, в частности, зафиксированы в статье, опубликованной на портале документации Microsoft не позднее 2 мая 2017 г., то есть более чем три года назад.

Один из вариантов разметки системного диска, приведший к появлению новых Recovery-разделов при обновлении Windows

С релизом Windows 10 2004 в конце мая 2020 г. установщик ОС «научился» разбивать системный жесткий диск, располагая разделы в соответствии с рекомендациями Microsoft, то есть помещая Recovery Partition в самый конец таблицы разделов.

Особенности управления разделами дисков в Windows 10

При установке Windows 10 на современные компьютеры с интерфейсом UEFI (вместо BIOS) необходимо, чтобы системный жесткий диск был размечен в соответствии со стандартом GPT (вместо MBR). Во-первых, должен быть предусмотрен системный (EFI) раздел, с которого происходит загрузка операционной системы, причем размером не менее 100 МБ и отформатированный для использования файловой системы FAT32. Такой раздел обслуживается исключительно ОС и не должен содержать посторонних файлов.

Порядок создания разделов, выбранный инсталлятором Windows 10 1909

Также Windows 10 необходим так называемый MSR (Microsoft Reserved Partition), размер которого составляет 16 МБ. Раздел может использоваться для хранения скрытой от глаз пользователя системной информации.

Раздел, на который устанавливается Windows 10 должен быть размером не меньше 20 ГБ для 64-битных версий ОС и не менее 16 ГБ для 32-битных, а также содержать файловую систему NTFS.

Порядок создания разделов, выбранный инсталлятором Windows 10 2004

Наконец, отдельный (Recovery) раздел может быть предусмотрен под размещение образа среды восстановления системы на базе Windows Recovery Environment (WinRE). Она представляет собой минимальную сборку ОС, основанную на среде предустановки Windows (WinPE), в которую встроен ряд инструментов для восстановления, сброса и диагностики Windows 10.

Согласно документации Microsoft, при разметке системного диска перед установкой Windows 10 последовательность разделов в соответствующей таблице должна быть следующей: системный или EFI; MSR; Windows; Recovery.

Рекомендуемый Microsoft порядок размещения разделов на системном диске Windows 10

Разметка диска в соответствии с данной схемой гарантирует, что при нехватке места на Recovery-разделе Windows 10, которая умеет перераспределять пространство только между двумя соседствующими разделами, спокойно его расширит вместо того, чтобы создавать совершенно новый и полностью «забывать» старый.

Стоит также отметить, что многие OEM-партнеры Microsoft – производители ПК с предустановленной Windows 10 – самостоятельно и корректно разбивают системные жесткие диски на разделы перед инсталляцией ОС. Для владельцев таких устройств проблема множащихся Recovery-разделов и раньше не была актуальной.

Тем, кому повезло меньше, в случае возникновения этой проблемы на форуме поддержки Microsoft рекомендовали удалить «лишние» разделы с помощью консольной утилиты diskpart или сторонних инструментов с графическим интерфейсом.