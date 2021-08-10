M1Cloud предоставил DRaaS для крупного и среднего бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group предоставляет Disaster Recovery as a Service для облачной инфраструктуры крупного и среднего бизнеса. Сервисы восстановления виртуальных машин, развёрнутых в высоконадёжном облаке M1Cloud, направлены на обеспечение непрерывности бизнес-процессов клиентов благодаря переключению на резервные дата-центры с репликацией данных на уровне систем хранения. Сценарии переключения на резервные площадки облака M1Cloud и планы восстановления виртуальных машин управляются Veeam Cloud Connect.

Сервисы Disaster Recovery от M1Cloud позволяют на удаленной площадке создавать резервные копии виртуальных машин и реплицировать данные на инфраструктуре M1Cloud, чтобы их можно было быстро запускать из реплики в случае инцидента.

«Disaster Recovery as a Service от M1Cloud позволяют минимизировать простои инфраструктуры бизнеса, сократить потерю данных и сбалансировать нагрузку на информационные системы, причем не только виртуальных машин, но и физических, реплики которых также можно создать в облаке M1Cloud, которое построено по катастрофоустойчивому принципу на базе трех удаленных друг от друга дата-центров уровня Tier III. Специалисты Stack Group разрабатывают и настраивают индивидуальные схемы резервирования, резервного копирования, бэкапов и сценарии восстановления для информационных систем крупного и среднего бизнеса», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

В ходе миграции ИТ-систем в облако M1Cloud также используются широкие возможности DRaaS, которые обеспечивают непрерывность перемещения данных.