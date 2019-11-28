Создан первый в мире «ноутбук для апокалипсиса». Видео

Джей Дошер создал ноутбук на базе одноплатного ПК Raspberry Pi в корпусе от фотокамеры, защищенный от воды и способный длительное время работать от аккумулятора и внешней батареи. Простота конструкции и прочность корпуса, по словам автора проекта, позволят ему не только пережить конец света, но и сохранить полную работоспособность после него.

Постапокалиптический ноутбук

Энтузиаст Джей Дошер (Jay Doscher) разработал компьютер Raspberry Pi Recovery Kit, теоретически способный пережить конец света, сохранив работоспособность. Это своего рода сверхзащищенный ноутбук в усиленном корпусе, которому не страшны физические воздействия и электромагнитное излучение )при наличии специального экранирующего чехла).

Raspberry Pi Recovery Kit создан в единичном экземпляре. Сам его автор говорит, что компьютер – это последнее, что потребуется людям, выжившим в результате апокалипсиса. «Все будут заняты поисками еды, воды и убежища. Но кто-то и вправду мог бы использовать и модифицировать этот компьютер под конкретные задачи», — отметил Джей Дошер. Планирует ли автор изобретения ставить его производство на поток, на момент публикации материала известно не было, как не была известна и цена готового устройства.

Аппаратная составляющая

Raspberry Pi Recovery Kit – это частная разновидность ноутбука, не отличающаяся особо компактными размерами. Корпус мобильного ПК – это водонепроницаемый чехол для камеры Pelican, дополненный распечатанными на 3D-принтере деталями, позволяющими разместить и закрепить все детали компьютера.

Raspberry Pi Recovery Kit

В основе гаджета лежит одноплатный компьютер Raspberry Pi 4, к которому подключены 7-дюймовый полноцветный дисплей, аппаратная клавиатура, а также 5-портовый Ethernet-свитч Netgear и переключатели, позволяющие выключать определенные компоненты компьютера для экономии энергии аккумулятора, который тоже входит в комплект.

Джей Дошер раскрывает особенности своего изобретения

Также у Raspberry Pi Recovery Kit есть пара USB-портов, сетевая карта и возможность переключения на питание от внешнего 5-вольтового источника энергии. При необходимости можно обесточить все основные компоненты по очереди – одноплатный компьютер, дисплей и свитч.

Корпус, основа Raspberry Pi Recovery Kit

По словам автора, кейс компьютера действительно гарантирует попадание внутрь воды. Он не уточняет, как долго корпус может обеспечивать защиту от протечек, но для надежности он разработал конструкцию компьютера так, чтобы в кейсе не пришлось делать дополнительные отверстия и затем герметизировать их.

Защита от ЭМИ

Специально для Raspberry Pi Recovery Kit Джей Дошер разработал «уникальный» чехол, защищающий компьютер от сильного электромагнитного излучения, которое может вывести из строя его электронные компоненты.

«Дизайнерский» чехол для Raspberry Pi Recovery Kit

Он представляет собой в буквальном смысле коробку из упаковочного картона, склеенную вручную, местами при помощи обыкновенного малярного скотча.

Внутренняя отделка чехла

Поскольку картон сам по себе не способен обеспечить защиту от ЭМИ, Дошер проклеил все внутренние стенки коробки слоем медной фольги. Защитой от влаги такой чехол, по понятным причинам, не располагает.

Вторая попытка

Raspberry Pi Recovery Kit – это второй по счету компьютер Джея Дошера для использования в экстремальных условиях. Первую модификацию под названием Raspberry Pi Field Unit он собрал четыре года назад на базе Raspberry Pi 2, но она сильно отличается от своей новой версии.

Raspberry Pi Field Unit, предшественник Raspberry Pi Recovery Kit

Raspberry Pi Field Unit был своего рода пробой пера, отметил Дошер, и к конечному варианту гаджета у него самого было много вопросов и претензий. Получившийся гаджет не имел никакой защиты ни от влаги, ни от пыли, в том числе за счет многочисленных отверстий в корпусе. У него не было клавиатуры, так что все управление осуществлялось при помощи сенсорного дисплея или подключаемых устройств ввода. Дисплей, отмечал энтузиаст, занимал слишком много места в корпусе и мешал грамотному размещению кабелей, в результате чего провода находились в «жутком беспорядке».

Все перечисленное он постарался исправить во второй версии своего компьютера для апокалипсиса, и у него это получилось, за исключением интегрированной защиты от ЭМИ. В итоге Джей Дошер предпочел сделать экранирующий «чехол».

Операционная система для апокалипсиса

Пока Джей Дошер работал над ноутбуком для апокалипсиса, разработчик программного обеспечения Вирджил Дупрас (Virgil Dupras) создал операционную систему Collapse OS, которая, по его мнению, тоже способна пережить конец света. Он утверждает, что его ОС сможет работать на компьютерах, которые люди будут собирать из компонентов, найденных ими на свалках, так что в теории ее вполне можно будет запустить и на Raspberry Pi Recovery Kit.

Collapse OS в настоящее время находится в разработке. Сейчас она умеет редактировать текстовые файлы, читать данные с внешнего накопителя и копировать информацию на носители, воспроизводить себя и заодно компилировать исходные файлы на языке ассемблера для целого спектра центральных процессоров и микроконтроллеров. Также система поддерживает ряд интерфейсов и привычное устройство ввода – клавиатуру. Разработчиком заявлена поддержка карт памяти стандарта SD.

Базовыми функциями Дупрас ограничиваться не станет, так как его цель заключается в создании полноценной многогранной ОС, которой должно быть удобно пользоваться. Он разместил открытый исходный код на Github и призвал сторонних разработчиков присоединиться к работе над его проектом.