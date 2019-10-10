Создана операционная система для постапокалипсиса. Она запустится даже на калькуляторе

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Операционная система Collapse OS, разработанная Вирджилом Дупрасом, способна работать на микроконтроллерах Z80. Их широкое распространение за счет использования в самой разной технике, по мнению автора проекта, позволит людям, пережившим апокалипсис (коллапс, как его называет Дупрас), собирать ПК на их основе, и работать на них посредством Collapse OS. Система наделена базовыми функциями, в том числе работой с внешними накопителями и редактированием текстовых файлов, и Дупрас призывает сторонних разработчиков присоединиться к ее дальнейшему развитию.



Постапокалиптическая ОС

Разработчик программного обеспечения Вирджил Дупрас (Virgil Dupras) создал операционную систему Collapse OS, способную, по его мнению, пережить апокалипсис (сам Дупрас называет возможное будущее человечества «коллапсом», collapse). Он утверждает, что его ОС сможет работать на компьютерах, которые люди будут собирать из компонентов, найденных ими на свалках.

Для распространения Collapse OS Дупрас создал сайт collapseos.org, на котором привел объяснение, зачем такая ОС вообще нужна. По мнению разработчика, в обозримом будущем, примерно к 2030 г., мировые цепочки поставок себя исчерпают и перестанут быть эффективными, а то и вовсе разорвутся. Это приведет сперва к резкому сокращению, а затем и вовсе к прекращению производства микроэлектроники, и в итоге людям придется искать компоненты для новых ПК в буквальном смысле в горах мусора.

Системные требования ОС на 10 октября 2019 г. опубликованы не были. Разработчик также не уточнил, на каком ядре базируется Collapse OS.

Главное преимущество ОС

Вирджил Дупрас подчеркнул, что главной проблемой постапокалиптических пользователей его ОС может стать поиск микроконтроллеров. Да, их можно раздобыть на материнских платах компьютеров и других устройств, но перепрограммировать их под новые нужды уже не получится. «Через несколько десятилетий компьютеры придут в такое состояние, что уже не будут подлежать ремонту. Люди больше не смогут программировать микроконтроллеры», - отметил Дупрас на посвященном его ОС сайте.

Collapse OS запустится на ПК, собранных из мусора

В этом, по словам разработчика, и заключается главная особенность Collapse OS, которая позволит ей пережить апокалипсис. Система может работать даже на восьмибитных микропроцессорах Z80, использующихся в сравнительно простых с точки зрения электроники устройствах. Их можно обнаружить в кассовых аппаратах и калькуляторах.

Дупрас специально готовил Collapse OS к работе на этих микропроцессорах – он уверен, что именно они, ввиду широкого их распространения, будут чаще всего попадаться «копателям», в отличие от 16- и 32-битных микросхем.

Что умеет Collapse OS

Проект Collapse OS еще находится в разработке, но на момент публикации материала Вирджил Дупрас интегрировал в нее массу базовых функций. За 10 лет до предполагаемой Дупрасом даты апокалипсиса его система научилась редактировать текстовые файлы, читать данные с внешнего накопителя и копировать информацию на носители, воспроизводить себя и заодно компилировать исходные файлы на языке ассемблера для целого спектра центральных процессоров и микроконтроллеров. Также система поддерживает ряд интерфейсов и привычное устройство ввода – клавиатуру. Разработчиком заявлена поддержка карт памяти стандарта SD.

Работоспособность системы

Collapse OS находится на одной из ранних стадий разработки, но, по заверениям Дупраса, она вполне может запускаться на самосборных ПК самого базового уровня. Актуальную версию своей СО он запустил на компьютере домашней сборки на базе микроконтроллеров Z80 под названием RC2014.

Девелопер отметил, что в теории Collapse OS должна запускаться даже на игровых приставках. В качестве примера он привел классическую консоль четвертого поколения Sega Genesis, выпущенную в 1988 г. и известную в России под названием Mega Drive. Управлять системой, запущенной на этой приставке, можно через комплектный джойстик или клавиатуру со специальным переходником.

Дальнейшие планы и поиск единомышленников

Базовыми функциями Дупрас ограничиваться не станет, так как его цель заключается в создании полноценной многогранной ОС, которой должно быть удобно пользоваться. Он разместил открытый исходный код на портале Github (принадлежит Microsoft) и призвал сторонних разработчиков присоединиться к работе над его проектом.

«Я думаю, что смогу закончить разработку сам, но мне кажется, что было бы веселее работать с парой других специалистов. Участие в проекте требует очень специфического набора склонностей (вера в апокалипсис) и навыков (электроника и сборка z80). Я думаю, на свете есть не очень много людей, соответствующих этим требованиям, но если таковые все же есть, я бы хотел их найти», – сказал Вирджил Дупрас.

Согласно «дорожной карте» разработки, в планы Дупраса на ближайшее будущее входит запуск Collapse OS на программируемых графических калькуляторах TI-83+ (выпущен в 1999 г.) TI-84+ (2004 г.), разработанных компанией Texas Instruments. Следующим шагом станет запуск системы на настольном микрокомпьютере TRS-80 model 1 образца начала 80 годов XX века. Также в систему будет добавлена поддержка широкого спектра LCD-дисплеев и панелей на электронных чернилах (Е Ink) и различных дискет, включая 3,5-дюймовые.