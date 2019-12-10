DataLine запустила услугу аварийного восстановления (DRaaS)

В рамках сервиса DRaaS клиенты смогут быстро восстановиться в облако DataLine при аварии на виртуализации on-premise или в облаке другого сервис-провайдера. При этом для восстановления будет доступна любая из трех площадок DataLine в Москве и Санкт-Петербурге.

Интеграция сервиса DRaaS с панелью управления vCloud Director позволит клиенту самостоятельно настраивать и контролировать процесс репликации и восстановления из единого интерфейса. Так, у клиента будет возможность настроить задания на репликацию, задать сетевые настройки для восстановления на резервной площадке, RPO от 5 минут и до 24 точек восстановления.

В базовую редакцию сервиса входят лицензии VMware vCloud Availability на каждую виртуальную машину, ресурсы на резервной площадке по модели Pay-As-You-Go и помощь в начальной настройке репликации. В расширенной версии специалисты DataLine готовы помочь с разработкой, внедрением и тестированием DR-плана.

Новый сервис пополнит линейку услуг DataLine по аварийному восстановлению, среди которых: катастрофоустойчивое облако с синхронной репликацией данных на базе двух площадок OST и NORD, восстановление виртуальных машин в облако DataLine с помощью Veeam Cloud Connect Replication.