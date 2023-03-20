Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей

Seagate и Hitachi выпускают самые популярные и одновременно самые ненадежные жесткие диски. Они «живут» меньше основных конкурентов. В целом, среднее время работы винчестера до выхода его из строя — около трех лет, но за это время в нем могут появиться поврежденные сектора, и в этом плане HDD Hitachi опять проявили себя хуже всех.

На производителя ориентироваться не стоит

Жесткие диски Hitachi и Seagate признаны самыми ненадежными на фоне остальных, пишет портал TechSpot со ссылкой на исследование компании Secure Data Recovery. Накопители этих марок являются сами востребованными на рынке — как сообщал CNews, в 2022 г. Seagate реализовала винчестеров больше своих конкурентов, а Hitachi оказалась на втором месте. Вернее, «серебро» получила компания Western Digital, которая еще в 2011 г. заплатила более $4,3 млрд за право выпускать накопители под брендом Hitachi GST (HGST).

HDD Seagate и Hitachi провалили сравнительный тест на «долгожительство». Наряду с этим именно в них было обнаружено наибольшее количество поврежденных секторов. Второй тест весьма специфичен, но вполне «вяжется» со сферой деятельности компании, его устроившей — Secure Data Recovery занимается восстановлением информации с жестких дисков.

Фото: FreePik Такие устройства хранения данных довольно быстро выходят из строя

Эксперты компании сравнили показатели 2007 сломанных клиентских жестких дисков, из которых нужно было извлечь информацию. Все они поступили в 2022 г. и имели емкость от 40 ГБ до 10 ТБ.

Дожить до «пенсии»

Тест Secure Data Recovery на «живучесть» жестких дисков показал, что наиболее надежными из современных HDD являются накопители японской компании Toshiba, которая по объемам продаж в 2022 г. заняла третье и последнее место. Винчестеры компании финишировали первыми со средней продолжительностью жизни почти 34,8 тыс. часов.

Hitachi оказалась на последнем месте — ее винчестеры наработали всего-навсего 18,6 тыс. часов. В перечне участвующих брендов оказался и Maxtor — в начале XXI века являвшийся одним из крупнейших производителей HDD. С 2006 г. он находится под контролем Seagate, но его винчестеры все еще демонстрируют высокие показатели надежности — второе место и около 30 тыс. часов.

Жесткие диски Western Digital и Seagate, которые компании продают под своими основными брендами, наработали в пределах 20 тыс. часов. В списке есть еще один фантомный производитель винчестеров — Samsung. До 2011 г. она действительно самостоятельно выпускала их, но теперь за этими накопителями стоит Seagate. Их результат — немногим более 19 тыс. часов.

Фото: TechSpot Информацию в памяти винчестера лучше скопировать на отдельный твердотельный накопитель

Как показало исследование Secure Data Recovery, винчестеры выходят из строя, в среднем, после 25,2 тыс. часов работы. Это чуть меньше трех лет непрерывной работы.

«Битые» сектора — бич всех винчестеров

Как известно, жесткие диски не идут ни в какое сравнение с твердотельными накопителями ни по скорости работы, ни по степени надежности. CNews писал, что даже дешевые потребительские SSD начального уровня нередко работают дольше при повышенных нагрузках, чем дорогие HDD корпоративного класса

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Поврежденные или «битые» сектора — один из основных недугов, которые преследовали винчестеры в конце XX века и продолжают делать это сейчас. В тесте на количество таких секторов участвовали накопители WD (47% общего количества), Seagate (28%), Hitachi (10%), Toshiba (8%) и Maxtor (1%). Почему здесь такой перекос в сторону WD, доля которой вместе с Hitachi составляет 57%, не установлено.

В среднем на один накопитель пришлось 1548 поврежденных секторов, что сравнительно немного — в любом 1-терабайтном винчестере, вне зависимости от производителя, содержится около 2 млрд секторов. С течением времени количество поврежденных секторов имеет свойство увеличиваться.

В этом тесте Hitachi снова заняла последнее место со средним числом «битых» секторов, равным 3348,а это вдвое больше среднего показателя. Второе место с конца — у Seagate с результатом 2671 сектор.

Toshiba, лидер предыдущего теста, здесь, на удивление, не смогла повторно показать свое превосходство над конкурентами — ее результат около 1900 секторов. В разы лучше оказались винчестеры Western Digital, Samsung и Maxtor — 628, 529 и 228 поврежденных секторов соответственно.

Все по-честному

Эксперты Secure Data Recovery отметили, что из всей массы поступающих в компанию винчестеров большая часть, а именно — 80%, вышли из строя в результате форс-мажора. Это и резкое отключение питания, и вредоносное ПО, и различные стихийные бедствия. Неаккуратное обращение с техникой — тоже в этой категории.

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Все эти жесткие диски не удостоились возможности принять участие в сравнительном исследовании компании. Они были отбракованы, и в результате итоговая статистика была собрана на базе HDD, вышедших из строя при регулярном и предсказуемом использовании, без каких-либо внешних факторов и обстоятельств непреодолимой силы.