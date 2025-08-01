Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пантюшин Михаил
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|«Софтлайн Решения» и ЛГТУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
Пантюшин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 77 1
|Softline - Софтлайн 3071 1
|Softline - Премьер сервисы 21 1
|Softline Enterprise Agreement - SEA 14 1
|Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 186 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.