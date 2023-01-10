Softline помогла Henderson повысить безопасность и производительность ИТ-инфраструктуры

Softline провела обследование Windows Active Directory и Microsoft Exchange для российского производителя мужской одежды Henderson (ООО «Тами и ко») в рамках услуги «Премьер сервисы Softline». По итогам технического аудита, проведенного инженерами ГК Softline, клиент получил подробный отчет с рекомендациями по оптимизации работы программного обеспечения Microsoft. В результате удалось повысить производительность корпоративных систем, усилить безопасность инфраструктуры и снизить риски непрерывности бизнеса.

Henderson является крупнейшим федеральным ритейлером мужской моды в России. Сегодня бренд управляет собственными салонами моды в более чем 150 крупнейших торговых центрах, расположенных в 64 городах России и Армении.

Недостаточная защита ИТ-систем зачастую приводит к частичной или полной остановке работы компании, репутационным издержкам и крупным финансовым потерям. Компания Henderson всегда обращала пристальное внимание на поддержание должного уровня информационной безопасности, самостоятельно отражала атаки и попытки взлома, используя собственные ресурсы, производила обслуживание имеющейся ИТ-инфраструктуры. Однако со временем, придерживаясь проактивного подхода к сопровождению ИТ, ритейлер принял решение провести аудит своих высоконагруженных и критически важных сервисов, чтобы усилить их защиту и оптимизировать нагрузку. Для этого компания обратилась к своему многолетнему ИТ-партнеру – ГК Softline, обладающей экспертизой в программном обеспечении Microsoft.

Работы для клиента было решено провести в рамках «Премьер сервисов». Поставщик ИТ-решений и сервисов уже более трех лет оказывает эту услугу с целью снижения рисков для бизнеса, связанных с использованием информационных технологий. Softline называет себя единственной компанией в России, которая предоставляет услуги по проактивной поддержке ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов Microsoft. Все подобные работы инженеры ГК Softline проводят с использованием специализированного программного обеспечения Softline Assessment.

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«Для того, чтобы своевременно отслеживать изменения в критических инфраструктурах, их аудит следует проводить регулярно, не реже одного раза в два года. Основные работы по обследованию инфраструктуры Windows Active Directory были проведены нами удаленно в течение рабочей недели, а аудит почтового сервиса был произведен всего за несколько дней. Сбор и анализ данных мы проводим с помощью нашего ПО Softline Assessment, которое заблаговременно устанавливается у клиента. Далее на основе всех собранных данных и метрик наши инженеры в течение двух недель составляют отчет с описанием текущих уязвимостей и способах их устранения. Поскольку клиент ответственно относится к вопросам безопасности, он сразу же стал «воплощать в жизнь» наши рекомендации, что позволило незамедлительно повысить безопасность службы каталогов и почтового сервиса компании», – отметил Дмитрий Мальков, технический аккаунт-менеджер ГК Softline.

«За время нашего продолжительного сотрудничества с командой Softline мы оценили ее профессионализм в решении наших самых разнообразных задач – от покупки лицензий и оборудования до аутсорсинга ИТ-услуг. Специалисты нашего ИТ-партнера всегда предоставляют сервис высокого качества и подробную обратную связь, чтобы достичь необходимый результат. Отметим также подробную отчетность, подготовленную специалистами ГК Softline по итогам каждого общего проекта, которая позволила нам оценить проделанную работу (от написания технического задания до получения результата с описанием внесенных или рекомендованных изменений в зависимости от поставленной задачи). В процессе работ, проведенных в рамках «Премьер сервисов», инженеры Softline сбалансировали работу кластера почтового сервиса – повысили его скорость и оптимизировали объемы базы данных, а также провели аудит службы каталогов: выявили уязвимости, связанные с особенностями различных версий, и выдали рекомендации по их устранению. Мы планируем дальнейшее сотрудничество с Softline для проведения регулярных аудитов наших высококритичных сервисов», – отметили в доме моды Henderson.