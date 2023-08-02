ГК Softline и ICL Services подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline и ICL Services, поставщик ИТ-сервисных услуг и продуктов, объявили о заключении стратегического партнерства. Альянс компаний будет оказывать совместные услуги по технической поддержке как зарубежных, так и отечественных решений.

Cоглашение предусматривает совместную работу на российском рынке, и ключевыми направлениями сотрудничества являются: оказание проактивной и реактивной поддержки решений западных вендоров, ушедших с российского рынка; реализация проектов по миграции, внедрению и интеграцию отечественных систем; техническая поддержка российского программного обеспечения.

Таким образом, альянс компаний закрывает все сервисные потребности заказчиков: от продления срока жизни уже приобретенного у западных вендоров ПО до импортозамещения и обеспечения корректного и эффективного функционирования отечественных решений. Для этого задействованы сильнейшие стороны партнеров: экспертная команда ICL предоставляет сервисную и интеграционную составляющие, а вендорская экспертиза, маркетинговые активности и инвестиции реализуются Softline.

Совместные проекты компании выполняют в рамках «Премьер сервисов Softline» – комплекса услуг для повышения уровня зрелости и минимизации рисков ИТ-инфраструктуры, в том числе при переходе на другие решения. Другой формой реализации партнерства является Softline Enterprise Agreement – корпоративное соглашение на базе российских технологий и продуктов.

Компании разработали трехлетний план совместного развития, который подразумевает кратный рост объемов совместных проектов, совместные маркетинговые активности и активные инвестиции с обеих сторон. Стороны уже создали команды специалистов, обладающие соответствующим опытом и компетенциями.

Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства Импортонезависимость

«Компания ICL Services является сильным партнером за счет значительного опыта оказания услуг на международном рынке, зрелой методики оказания сервисов и выполнения проектов различного уровня сложности. Наш альянс позволит заказчикам пользоваться опытом обеих сторон через единое окно и единый сервис, благодаря чему клиенты получат не только качественные услуги, но и удобство взаимодействия с компаниями. В будущем мы планируем активно развивать совместную поддержку российского программного обеспечения по таким производителям, как ГК «Астра», «Базальт СПО», Postgres Professional, Р7, CommuniGate Systems, «Мой офис», TrueConf, VK, Yandex, «Ред софт». С одной стороны, это поможет вендорам снизить нагрузку на специалистов на поддержку и сфокусироваться на разработке и усовершенствовании программных продуктов. С другой стороны, повысит доверие пользователей к российскому ПО, так как заказчики будут уверены в оперативном решении любых возможных сложностей и инцидентов», – отметил Андрей Благоразумов, вице-президент группы компаний Softline.

Сотрудничество компаний насчитывает более 15 лет. В 2020 г. партнеры уже заключали соглашение о стратегическом партнерстве, однако оно было направлено на совместное развитие сервисов для заказчиков на международных рынках.