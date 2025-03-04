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E1 CARD Онлайн кардс

Компания Е1 CARD выпускает топливные карты для бизнеса и предоставляет спектр услуг и сервисов своим клиентам. В сеть приема топливной карты входит более 16 000 АЗС в девяти странах: России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Киргизии, Армении, Таджикистане, Турции.  .


04.03.2025 E1 Card внедрила систему BPMSoft для автоматизации CRM-процессов 1
13.02.2024 Команда «Премьер Сервисов» ГК Softline помогла компании Е1 CARD провести миграцию облачных сервисов 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

E1 CARD и организации, системы, технологии, персоны:

SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 299 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
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