Получите все материалы CNews по ключевому слову

Компания Е1 CARD выпускает топливные карты для бизнеса и предоставляет спектр услуг и сервисов своим клиентам. В сеть приема топливной карты входит более 16 000 АЗС в девяти странах: России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Киргизии, Армении, Таджикистане, Турции. .