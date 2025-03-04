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Лежнев Алексей
|04.03.2025
|E1 Card внедрила систему BPMSoft для автоматизации CRM-процессов 1
|15.09.2010
|В России будет создан новый тип оптического диска. Заказчик – ФСБ 1
Лежнев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2261 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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