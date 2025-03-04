Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170043
ИКТ 13244
Организации 10381
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25200
Персоны 72789
География 2756
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

Лежнев Алексей


04.03.2025 E1 Card внедрила систему BPMSoft для автоматизации CRM-процессов 1
15.09.2010 В России будет создан новый тип оптического диска. Заказчик – ФСБ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лежнев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Constellation 3D Vostok - Констеллейшн 3Ди Восток 1 1
Constellation 3D Inc 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 328 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10828 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4635 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1500 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4068 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11471 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5583 1
Левич Евгений 1 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2261 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2966 1
Физика - Physics - область естествознания 2655 1
РНИИРС ФНПЦ ФГУП - Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи - Федеральный Научно-Производственный Центр 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще