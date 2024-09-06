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DPD в России обновил функционал личного кабинета

DPD продолжает модернизировать и расширять функционал личного кабинета, чтобы у пользователей появлялось ещё больше возможностей для эффективного управления заказами. Обновление сервиса основано на обратной связи от пользователей, чтобы создать условия для решения любого вопроса в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители DPD.

​За последние полгода команда разработчиков внедрила в личный кабинет новый процесс оформления заказа, разработанный на основании отзывов клиентов. Основные пользователи кабинета DPDюридические лица, работающие преимущественно со стационарных компьютеров – нововведения позволили ускорить и структурировать процесс, улучшить читаемость и понимание вводимой информации.

Среднее время оформления заказа через личный кабинет уменьшилось на 20%. Самый популярный вариант доставки, который выбирают клиенты – «дверь-дверь». На него приходится около 65% всех заказов. Основные отправители и получатели находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

С новыми функциональными возможностями стало значительно удобнее оформлять заказы для доставки до маркетплейсов, которые обычно находятся за границами крупных городов. Это сильно усложняло поиск населенного пункта отправления и самого склада при оформлении заказа. Теперь клиентам не нужно искать нужный склад в списке. Географическое размещение складов учтено и выбор производится на карте.

Помимо оформления заказа разработчики активно трудятся над тем, чтобы дать возможность клиенту самостоятельно вносить изменения после оформления. Одним из первых шагов в этом направлении стал функционал изменения даты приема заказа через личный кабинет. Теперь, если у клиента изменились планы, ему не нужно создавать новый заказ и переклеивать маркировочные наклейки – достаточно просто изменить дату приема в цифровом сервисе.

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бизнес-коммуникации

В DPD понимают, что не всегда все идет по плану, и иногда для успешной доставки от клиента требуется дополнительная информация. Для этого появился новый раздел «Уведомления», который дублирует информирование по электронной почте. Это поможет заказчикам не потерять важную информацию и вовремя среагировать на вопросы компании.

«Мы ценим время наших партнёров. Благодаря обновлениям, большинство вопросов, связанных с услугами доставки, наши клиенты могут решать в режиме онлайн. Это не первый наш опыт в автоматизации работы с запросами. Для получателей уже несколько лет успешно работает чат-бот, позволяющий получить ответы на частые вопросы без необходимости личного контакта с сотрудниками логистического оператора», – сказал Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России.

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