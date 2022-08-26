Сооснователь «Мерлиона» избавился от доли в компании

Сооснователь и владелец дистрибутора электроники «Мерлион» Владислав Мангутов отдал свою долю партнеру Алексею Абрамову. Теперь тот владеет 66,67% долей, хотя пока они в залоге у Мангутова. Еще 33,33% остается у Олега Карчева. Каждая треть долей в компании оценивается в 41,96 млрд руб.



Мангутов покидает Merlion

Из соучредителей ООО «Мерлион дистрибуция», ООО «Ситилинк» и ООО «Мерлион инвестиции» вышел Владислав Мангутов. Об этом свидетельствуют данные базы «Спарк-Интерфакс» – теперь в учредителях всех компаний заявлены только Олег Карчев и Алексей Абрамов.

По данным «Коммерсанта», свою треть долей Мангутов 18 августа 2022 г. передал сооснователю дистрибутора Абрамову – теперь тот владеет 66,67% долей. При этом Абрамов мог не расплатиться за них – сейчас Мангутов временно получил в залог все его доли. Остальная треть пакета остается у третьего партнера Олега Карчева. В самой «Мерлион» передачу долей комментировать не стали.

Директор по стратегии инвестиционная компания «Финам» Ярослав Кабаков в беседе с изданием предположил, что передача активов в залог означает отсрочку оплаты сделки. Если Абрамов не заплатит сумму в срок, Мангутов может вернуть свои доли.

В августе 2022 г. TAdviser оценивал каждую треть в районе 41,96 млрд руб.



Бизнес Merlion

«Мерлион» – это крупнейший дистрибутор компьютерной и бытовой техники, а также программного обеспечения в России. История компании началась в 1992 г. с образования Владиславом Мангутовым компании Elsie, сотрудники которой собирали компьютеры, работали с розничными сетями, а потом поставляли компьютерные комплектующие. В 1995 г. появилась дистрибьюторская компания «Ситилинк», которая занималась поставками в Россию компьютерной памяти. К 1996 г. она стала широкопрофильным дистрибутором компьютерных комплектующих.

В июле 2022 г. группа «Мерлион» и «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями

Сейчас среди товаров, представленных на сайте организации – аудио- и видеотехника, компьютеры и их комплектующие, бытовая техника, ноутбуки, серверы и системы хранения данных, сетевое оборудование, ПО и пр. Ассортимент насчитывает 244 тыс. позиций. «Мерлион» работает с такими вендорами как AMD, Apple, «Аквариус», «Байкал электроникс», Bosch, Dell, Epson, Huawei, Lenovo, Nvidia и др. Они перечислены на официальном сайте «Мерлион» .

Выручка компании по результатам 2021 г. достигла 420 млрд руб., рассказывали CNews представители дистрибутора.

Смена руководства

26 июля 2022 г. стало известно, что группа компаний «Мерлион» и входящая в нее сеть магазинов компьютерной и бытовой техники «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями. Ранее материнская компания «Мерлион груп лимитед» была зарегистрирована на Кипре. С июля 2022 г. равные доли принадлежали трем основателям группы.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

В этом же году была поставлена точка в уголовном деле, фигурантами которого были все три владельца. Напомним, в ноябре 2020 г. в ФСБ обратился человек, заявивший, что пять лет назад он поджег дом экс-гендиректора «Мерлион» Вячеслава Симоненко в Московской области. Он признался, что закидал здание бутылками с зажигательной смесью по заказу совладельцев и топ-менеджеров компании Бориса Левина, Владислава Мангутова, Олега Карчева и Алексея Абрамова.

Всех четверых сразу арестовали, и только в феврале 2021 г. из-под стражи был освобожден Олег Карчев, а в начале апреля 2021 г. строгие ограничительные меры были сняты с Мангутова и Абрамова.

В феврале 2022 г. дело в отношении совладельцев Алексея Абрамова, Олега Карчева, Мангутова и топ-менеджера «Мерлион» Бориса Левина закрыли в связи с отсутствием события преступления, а Симоненко предъявили обвинение в даче ложных показаний. В мае 2022 г. стало известно, что четверка совладельцев обвинила его в клевете, установив в качестве суммы иска 40 млрд руб.