OR Group внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы

OR Group, развивающая современную торговую платформу, сеть торговых и сервисных точек Westfalika и экосистему сервисов, внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы, что позволит компании обеспечить защиту данных от гипотетически опасных рисков и внештатных ситуаций. В этом случае информация, хранящаяся в базах данных аварийной площадки, будет продублирована (реплицирована) в резервных дата-центрах без потерь. Реализация проекта осуществлялась силами собственной ИТ-службы и заняла полгода, включая тестирование системы, отработку отказов, моделирование внештатных ситуаций и мониторинг реагирования системы.

Основная цель проекта — обеспечить надежность и доступность финансовых и онлайн-сервисов компании, а также работоспособность распределенной ИТ-системы, к которой подключены более 600 собственных магазинов по всей стране, платформа по взаимодействию с поставщиками и маркетплейс. Это становится критически важным с учетом планов OR Group по активному развитию онлайн-продаж, логистических сервисов (проект партнерских пунктов выдачи заказов, интеграция на базе единой ИТ-платформы), наращиванию объемов финансовых сервисов (в сентябре 2021 г. компания запустила цифровую платформу «Даемденьги» для выдачи онлайн-займов).

Информационная система OR Group базируется в трех геораспределенных дата-центрах, которые находятся в Новосибирске, Хабаровске и Москве. Сохранность данных обеспечивается во всех основных системах OR Group, таких как сопровождение финансовых сервисов, взаимодействие с поставщиками маркетплейса, дистанционное обслуживание клиентов (онлайн-подключение физических лиц и оформление онлайн-займов).

«Система катастрофоустойчивости позволяет обеспечить надежность хранения данных и не прерывать бизнес-процессы в случае возникновения внештатных ситуаций, к которым относятся природные и техногенные катастрофы, а также возникновение внутренних системных ошибок. Если один из дата-центров выходит из строя, в дальнейшем работа осуществляется на базе резервных дата-центров, при этом переключение происходит автоматически, незаметно для пользователей. Так мы повышаем надежность ИТ-системы, обеспечиваем непрерывность работ и стабильность функционирования сервисов компании», — отметил Дмитрий Карпенко, ИТ-директор OR Group.

OR Group постоянно работает над совершенствованием ИТ-инфраструктуры компании. Так, в мае-июне 2021г. Группа приобрела и установила дополнительное оборудование — сетевое хранилище данных Fujitsu, что позволило компании повысить производительность ИТ-системы на 120% и фактический объем хранения данных на 40%, а также значительно повысило уровень отказоустойчивости всех операционных ИТ-систем и снизило риск потери данных в случае аварии.