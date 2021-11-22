Ежегодная эксклюзивная конференция Veritas Solution Day пройдет 2 декабря
Тема этого года — защита данных от киберугроз. За последние два года киберпреступники заметно активизировались, а вирусы-шифровальщики стали одной из самых актуальных проблем. Хакеры похищают данные и шифруют их, требуя выкуп; суммы достигают сотен тысяч долларов и даже больше. Хорошая новость в том, что ваши данные от таких атак можно защитить.
Эксперты Veritas и гостевой спикер от «Лаборатории Касперского» представят статистику киберпреступлений в России и странах постсоветского пространства, расскажут, как нивелировать угрозу, сохранить данные неизменными и при необходимости быстро их восстановить.
Вы узнаете, как построить многоуровневую эффективную стратегию защиты и перестать бояться шифровальщиков.
В мероприятии примут участие:
- региональный директор Veritas по России, Польше, Украине, Грузии и СНГ Сергей Табулин;
- технический директор Veritas по России, Турции, Польше, Украине, Грузии и СНГ Николай Починок,
- ведущий технический консультант Veritas Андрей Зеленский;
- технические консультанты Veritas Алексей Казем и Александр Шевяков.
Гостевой спикер: эксперт по кибербезопасности глобального центра исследований GReAT «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
Вас ждут не только интересные выступления, но и панельная дискуссия, Q&A-сессия, викторина с призами.
Присоединяйтесь к Veritas Solution Day! 2 декабря, начало в 10:00 (GMT+3).
Регистрация по ссылке.