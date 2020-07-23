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«КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке

Безопасность Стратегия безопасности Облака Маркет
, Текст: Эльяс Касми

«КРОК Облачные сервисы» стал первым российским облачным провайдером, подключившимся к новой партнерской программе Veritas, разработчика решений для защиты и управления данных. По условиям программы бизнес-юнит ИТ-компании «КРОК» будет предоставлять сервисы, в том числе решение для резервного копирования NetBackup, по подписке. За счет новой схемы использования систем клиенты смогут сэкономить до 30% на CAPEX и до 40% на облачные услуги.

Раньше пользователи продуктов Veritas в России приобретали права на лицензии в собственность, что значительно увеличивало первоначальные затраты на развертывание инфраструктуры в облаке. После запуска нового сервиса клиенты могут гибко управлять отчислениями. Например, используя NetBackup, они будут резервировать ровно столько систем, сколько необходимо в данный момент, и самостоятельно определять срок длительности услуги. Подобная схема востребована компаниями, которые предпочитают строго контролировать затраты на сервисы и гибко подходят к управлению инфраструктурой.

Сервис резервного копирования по подписке может быть использован при реализации нескольких сценариев: для резервирования данных, уже размещенных в публичном облаке КРОК, для создания резервной площадки на базе Облака КРОК и в составе мультиоблачной инфраструктуры, которая включает в себя IaaS, аренду выделенного оборудования и локальные ресурсы клиентов.



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