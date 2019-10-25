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Veritas приглашает на конференцию Vision Solution Day в Москве

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Veritas Technologies помогает организациям любого размера получать максимальную отдачу от их основного актива — информации. В этом году традиционная конференция с участием заказчиков Veritas, ключевых партнеров, состоится 12 ноября в Москве.

Заказчики Veritas сталкиваются с новыми вызовами, стремятся предоставлять более качественные услуги бизнесу и поддерживать их уровень даже в непростые времена цифровой трансформации. Они пытаются справиться с такими задачами, как управление информацией в мультиоблачных средах, защита данных и оптимизация хранения, соблюдение нормативных требований и переносимость рабочих нагрузок. Вместе с вами Veritas может решить эти задачи, и хотела бы встретиться с вами на конференции Vision.

Защита данных — это не просто резервное копирование. Это нечто намного большее.

Встретившись с экспертами Veritas по управлению данными на Vision Solution Day, вы узнаете, как решения Veritas, разработанные для крупнейших и сложнейших гетерогенных сред, помогают организациям использовать имеющуюся у них информацию с максимальной отдачей.

Без сомнений, данные — важнейший ресурс любой организации. На конференции Veritas Vision Solution Days мы рассмотрим самые актуальные вопросы управления данными, в том числе:

  • Как узнать больше о своих данных и достичь поставленных целей
  • Как упростить миграцию в облако
  • Почему обеспечение нормативного соответствия — это удобный момент, чтобы пересмотреть свою систему управления данными
  • Как интегрированная стратегия защиты данных сказывается на отказоустойчивости
  • Как решить задачи, связанные с трансформацией бизнеса и быстрым распространением современных приложений

Защита данных — это не только резервное копирование. Нормативно-правовое соответствие — это не только расходы и страхование. Это инвестиции в конкурентоспособность вашего бизнеса.

Откройте для себя преимущества абстракции и нового подхода Veritas. Не пропустите ежегодную конференцию Veritas Vision Solution Day в Москве. Зарегистрируйтесь прямо сейчас.

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