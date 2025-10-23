В России разработают требования 719 ПП для всех видов светотехники

В России разработают требования 719 ПП для всех видов светотехники. Новые требования позволят значительно увеличить рынок сбыта отечественных компонентов и оградить рынок от недобросовестных игроков. Сейчас условия для производителей уличной и остальной светотехники неравны. Последние могут доказать отечественность по адваларной доле, в то время как на устройства для внешнего освещения уже действуют требования 719 ПП. Об этом CNews сообщили представители GS LED.

Распространить требования Постановления Правительства России № 719 на все виды отечественной светотехники – с такой инициативой выступило «Содружество производителей светотехники», которую поддержали в отрасли и Минпромторге. Работа уже ведется – организация разрабатывает стандарты, которые будут представлены регулятору.

В настоящее время требования к изделиям, которые входят в реестр отечественной продукции Минпромторга, распространяется только на устройства для уличного освещения, в то время как существует еще промышленные, внутренние, архитектурные и многие другие виды светильников.

«Сейчас такие производители получают сертификат СТ-1, подтверждающий страну происхождения товара, но в большинстве случаев он касается исключительно требований по адвалорной доле, которые легко выполнить, просто собрав устройство в России из иностранных компонентов, чем и пользуются недобросовестные компании. В то время как по 719 ПП у устройства для уличного освещения должны быть отечественный корпус, линзы и источники питания (драйвера)», – заявил исполнительный директор отечественного производителя светодиодов GS LED Андрей Мартынов.

В зависимости от вида светильника будут разработаны требования для каждого из них: «Где-то не актуален отечественный корпус, а где-то – драйвера. Главное, чтобы любой российский светильник, вне зависимости от назначения, реально состоял из компонентов, произведенных на заводах России», — сказал Андрей Мартынов.

Мера будет способствовать достижению технологического суверенитета в отрасли и сделает отечественных производителей более конкурентноспособными. «За счет небольших, по сравнению с зарубежными гигантами объемов производства, мы не можем конкурировать по цене с западными производителями. Обязательство по закупке реестровых изделий будет стимулировать спрос, а с ростом объемов производства будут снижаться и цены», – сказал топ-менеджер GS LED.