Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства

В Фонд развития промышленности направлено письмо, в котором производители электроники изложили просьбу о введении льготной ставки на закупку отечественной техники. Сейчас аналогичные послабления распространяются на российское ПО, но спросом не пользуются, поскольку софт мало кто покупает в кредит, в отличие от «железа».

Без льготного кредитования никак

Глава компании «Аквариус» (производитель серверов, ПК, систем хранения данных и пр.) Алексей Калинин направил в Фонд развития промышленности (ФРП) письмо с предложением по введению в России сниженной ставки по кредитам на приобретение отечественной электроники для компаний. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой неназванный знакомый с инициативой источник, эту меру власти вполне могут принять, притом уже в самом скором будущем.

В то же время в ФРП не стали комментировать ни письмо Калинина, ни информацию о том, когда его предложение будет принято, и будет ли оно принято в принципе. Напомним, что Калинин также является председателем комитета по ИТ и вычислительной технике общественной организации «Деловая Россия».

Нынешние условия

К моменту выхода материала получить ставку 3% для займа уже было можно, но исключительно при наличии у компании, рассчитывающей на столь льготный кредит, гарантии со стороны ВЭБ.РФ, а также банковской гарантии. Базовой же ставкой для займа компаниям в настоящее время является 5% годовых.

Важно отметить также, что кредит под 3% уже сейчас можно взять на приобретение отечественного программного обеспечения. Более того, ставка 3% распространяется и на российское оборудование.

И в случае с «железом» схема получения кредита очень проста. Совершенно не требуется, чтобы то или иное оборудование числилось в реестре Минпромторга – достаточно лишь, чтобы у него был «российский владелец», сообщил источник «Коммерсанта» на рынке электроники, и в этом случае оно будет признано отечественным.

Деньги есть

Судьба предложения Калинина остается неизвестной, однако деньги на льготное кредитование, по информации издания, имеются. Для примера, в начале 2024 г. Президент России Владимир Путин распорядился пополнить ФРП на 300 млрд руб.

Наряду с этим Правительство России уже выделило деньги на льготное финансирование непосредственно самих вендоров оборудования. В конце ноября 2024 г. премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда 18,5 млрд руб. Эти деньги поручено направить на программу льготного кредитования производителей оборудования, а также на поддержку ставки под 5% действующих кредитов.

«Железо» нужно, софт – нет

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов сообщил «Коммерсанту», что кредиты на покупку российского ПО в стране непопулярны. По его словам, за все время существования льготной ставки «Базальт СПО» не получила ни одного обращения через ФРП, так как «софт не приобретают в кредит». «Спрос, в случае принятия льготной ставки по оборудованию, будет зависеть от выделенной фонду от государства суммы, так как на данный момент все средства из бюджета под подобные проекты были реализованы», – добавил он.

В то же время льготное кредитование в сфере отечественной электроники, напротив, весьма востребовано. Директор по взаимодействию с органами власти GS Group Михаил Доброхотов отметил, что в настоящее время в сфере радиоэлектроники «запущено много проектов», в том числе строительство новых и модернизация имеющихся площадок для производства. «Обеспечить реализацию таких проектов возможно только на нерыночных условиях кредитования», – сказал он изданию.

В холдинге Fplus подчеркнули, что при нынешней ставке рефинансирования, которая составляет 21%, большинство проектов в том числе и в сегменте ИТ-оборудования, «находятся на грани выживания. «Длинные производственные циклы, которые включают проектирование, закупку компонентов и сборку устройства, не смогут долго существовать при такой стоимости денег, которые после закладываются в стоимость готовой продукции», – сказали изданию представители холдинга.

Они также подчеркнули, что покупатели, увидев итоговую цену отечественного «железа», вызванную нынешними экономическими условиями, начинает искать «пути обхода требований по локализации». Также они отметили, что цены на российское «железо» будут высокими на фоне повышенной ключевой ставки.