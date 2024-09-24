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В России продлят и расширят налоговые льготы для производителей микроэлектроники

Правительство рассмотрит в ближайшее время вопрос о продлении введенных в 2022 г. льготы по налогу на прибыль и пониженного тарифа страховых взносов для производителей микроэлектроники. Возможно, меры поддержки распространят и на предприятия электронного машиностроения.

Продление льгот для электроники

На ближайшем заседании Правительство России рассмотрит вопрос о продлении на три года льготной ставки по налогу на прибыль и пониженного тарифа страховых взносов для производителей микроэлектроники. Прорабатывается также вопрос распространения действия таких мер на предприятия электронного машиностроения, в том числе на производителей специальных материалов и веществ, применяемых в производстве микроэлектроники, приводит «Коммерсант» заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Льготы были введены в июле 2022 г. Представителям радиоэлектронной отрасли, внесенным в реестр Минпромторга, стали доступны пониженные ставки по налогу на прибыль: 3% в федеральный бюджет и 0% – в региональные. Тарифы страховых взносов были снижены до 7,6%.

О том, что решение продлить действие льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности уже принято, CNews писал в начале августа 2024 г.

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В 2023 г. льготы сэкономили российским производителям электроники больше 70 млрд руб.

Поддержка организаций, относящихся к сфере электронного машиностроения позволит таким предприятиям увеличить объем инвестиций в основной капитал, НИОКР, а также в приобретение оборудования и измерительной техники, сказали изданию в Минпромторге.

Эффект от мер поддержки

В случае отмены льготной налоговой ставки, она поднимется для радиоэлектронных предприятий до 25%.

За 2023 г. российские компании благодаря этим мерам поддержки сэкономили свыше 70 млрд руб., сказал Мишустин.

«Всего же за четыре года из бюджета было выделено свыше 430 млрд рублей. Такие усилия дают результат», — отметил премьер. По его данным, за первое полугодие 2024 г. объем производства электроники и оптических изделий в России вырос на 35% год к году, в том числе производство компьютеров, их частей и принадлежностей за семь месяцев 2024 г. увеличилось на 16%; коммуникационной, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, а также телевизионных камер — на 40%; радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления — почти на 60%.

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Основой любой электронной компонентной базы являются базовые материалы, используемые в широкой номенклатуре микроэлектронной и радиоэлектронной продукции, их стимулирование должно вестись на уровне, соразмерном с поддержкой радиоэлектронных предприятий, считает директор по взаимодействию с органами власти производителя электроники и компонентов GS Group Михаил Доброхотов.

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и в 2023 г., и в 2024 г. просила распространить также налоговые льготы на контрактных производителей электроники. В сентябре 2023 г. от Минпромторга был получен отказ, так как контрактные производители не занимаются производством, а оказывают услуги по изготовлению печатных плат, компьютеров, коммуникационного оборудования и т.д.

Без помощи государства «пока не справиться»

Микроэлектроника «была, есть и будет фактором глобальной конкуренции, и даже гиперконкуренции», «потому что именно технологические возможности определяют конкурентоспособность стран с точки зрения обороноспособности и дают возможность реализовывать себя с точки зрения политического суверенитета, сказываются на вопросах государственного управления и общественного устройства», сказал в интервью CNews в апреле 2024 г. замглавы Минпромторга Василий Шпак.

В развитии отрасли «без помощи государства еще некоторое время не справиться», сказал замминистра: «Государство должно выстраивать политику таким образом, чтобы у нашего производителя были преимущества на внутреннем рынке».

Анна Любавина

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