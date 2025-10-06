«Андромеда» представила отечественные решения для проектирования микроэлектроники

НКК «Андромеда» представил приложения класса EDA для маршрутов проектирования аналоговых и СВЧ микросхем. Об этом CNews сообщили представители НКК «Андромеда».

Решения являются компонентами первых отечественных САПР аналоговых и СВЧ интегральных схем. В настоящий момент создание полных маршрутов проектирования ведется кооперацией разработчиков, в состав которой входит R&D-центр НКК «Андромеда», ТУСУР, компании «Интегральные решения» и Rubius, во главе с АО «НПО "КИС"».

По маршруту проектирования аналоговых интегральных схем представлен прототип модуля экстракции паразитных параметров – программное обеспечение, которое позволяет с высокой точностью анализировать и учитывать физически обусловленные паразитные эффекты в проектах, что критически важно для обеспечения надежности и производительности микросхем, выпускаемых по современным техпроцессам.

Продемонстрированы прототипы инструментов этапа схемотехнического проектирования, включающие схемотехнический редактор и среду высокопроизводительного моделирования, позволяющую выполнять быструю симуляцию сверхбольших проектов, а интеграционный модуль Drive обеспечивает взаимную связь инструментов схемотехнического и топологического проектирования в рамках физической верификации.

По маршруту проектирования СВЧ монолитных и гибридных микросхем специалисты Центра презентовали прототип топологического редактора для проектирования топологии интегральных схем. Кроме этого, совместно с партнерами были представлены инструменты, покрывающие полный маршрут проектирования СВЧ интегральных микросхем.

Справочник электронной компонентной базы с глубокой интеграцией ИИ был создан на основе высокопроизводительной системы управления мастер-данными NS.MDM. Продукт позволяет в режиме реального времени подбирать доступные и совместимые составные части для разработки сложных устройств.

Также специалисты R&D-центра «Андромеда» презентовали компонент для работы с инженерными 3D-моделями в браузере NS.3D. С помощью модуля можно проводить интерактивную работу с промышленными моделями без необходимости установки на локальный компьютер. Кроме этого, NS.3D имеет развитые возможности для встраивания в MDM, PDM и CAD-систем.