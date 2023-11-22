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Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологическую независимость критической информационной инфраструктуры к 2030 году

«Росатом» к 2030 г. обеспечит полный переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на доверенное оборудование. Отраслевые планы перехода будут утверждены до 1 сентября 2024 г, сказал директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов. Об это CNews сообщили представители «Гринатома».

В ноябре 2023 г. Правительство России определило порядок и срок перехода субъектов КИИ на российское доверенное оборудование. Он начнется 1 сентября 2024 г. и продлится до начала 2030 г. При этом, согласно постановлению, переход значимых объектов КИИ на преимущественное применение доверенных ПАК должен быть завершен до 1 января 2025 г, а госкорпорация «Росатом» назначена ответственной за организацию такого перехода в области атомной энергии.

«Росатом в числе первых начал процесс замещения иностранного ПО и оборудования, в том числе и на значимых объектах КИИ. Данная работа ведется с 2019 г., и за это время Госкорпорация стала полигоном для апробации отечественных решений. Наработанная экспертиза позволяет нам не только успешно пройти этот путь внутри «Росатома», но и делиться опытом с другими отраслями. К концу текущего года мы обеспечим технологический суверенитет на уровне ПО на всех значимых объектах КИИ. Уверен, что начатый путь позволит нам прийти к тому, что к 2030 г. все объекты критической инфраструктуры будут переведены на отечественные программно-аппаратные комплексы», — сказал Евгений Абакумов.

Помимо организации перехода в атомной отрасли, «Росатом» играет существенную роль в реализации всего процесса в целом. Евгений Абакумов добавил, что разработкой доверенных ПАК занимается Научно-производственное объединение «Критические информационные системы». В рамках федерального плана предприятие будет аккумулировать информацию обо всех программно-аппаратных комплексах, не являющихся доверенными. С 2025 г. эксперты «Росатома» будут формировать и предоставлять прогноз производства доверенных ПАК в России на двухлетнюю перспективу.

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Госкорпорация «Росатом» объединяет более 350 предприятий, работающих в области энергетики, машиностроения, строительства. В корпорации трудится свыше 290 тыс. человек. Диверсификация определяет широчайший спектр технологий, в том числе цифровых. «Росатом» занимается цифровизацией атомной и других отраслей экономики, а также выводом собственных цифровых продуктов на открытый рынок.

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