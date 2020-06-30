Российские разработчики объединяются для создания решений на базе отечественных технологий

ГК «Элемент», «БайтЭрг», «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» подписали стратегические соглашения, которые позволят предоставить заказчикам российский стек инновационных решений, устойчивый, в том числе, к геополитическим рискам.

Российская компонентная база и ОС

Группа российских компаний подписала соглашения о создании инновационных решений на базе отечественных технологий.

Первое соглашение, подписанное между компаниями «Элемент», «БайтЭрг» и «Аквариус», предполагает проведение анализа и формирование предложений по унификации электронно-компонентной базы, используемой для разработки и производства аппаратуры: вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, приборов учета и мобильных коммуникационных устройств.

Второе соглашение подписано между компаниями «Элемент» и «Открытая мобильная платформа», разработчиком первой отечественной мобильной операционной системы «Аврора». Эксперты группы компаний «Элемент» выполнят научно-исследовательские работы по анализу существующих функций отечественной мобильной операционной системы «Аврора» в связке с используемой электронно-компонентной базой, а также подготовят предложения по созданию референсной программно-аппаратной платформы, обеспечивающей повышенную защищенность конечных устройств.

Компании «Элемент», «БайтЭрг», «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» объединились для создания отечественных решений

Совместная работа компаний существенно увеличит долю российских компонентов в производстве готовых изделий, а также позволит создать новое технологическое направление для построения доверенной мобильной экосистемы на платформе ОС «Аврора» в крупных компаниях и организациях России.

Вперед к импортозамещению

«Мы уверены, что объединение наших компетенций с «БайтЭрг» и «Аквариус» позволит существенно ускорить внедрение инновационных технологий в России, снизить импортозависимость российских производителей. Кооперация лидеров рынка для разработки конечного продукта — это важный шаг для развития радиоэлектронной отрасли в целом, — комментирует соглашение президент группы компаний «Элемент» Илья Иванцов. — Наша совместная работа с «Открытой мобильной платформой» позволит усилить операционную систему «Аврора» за счет локализации на уровне электронной компонентной базы и аппаратного обеспечения».

«Мы рассчитываем, что эта работа послужит систематизации информации по наличию производства микроэлектронной компонентной базы в России, а также даст возможность построить системную работу по ее использованию при проектировании новых устройств «Аквариус» с использованием отечественных компонентов в соответствии с дорожной картой развития микроэлектроники», — говорит Владимир Степанов, президент компании «Аквариус».

«Данное соглашение окажет позитивное влияние на развитие отечественной электронной компонентной базы, поспособствует возможности заключения долгосрочных контрактов на поставку аппаратуры, снизив долю валютной составляющей в готовом изделии и возможные барьеры и ограничения на поставку зарубежных полупроводниковых компонентов», — продолжает Андрей Прудников, генеральный директор «БайтЭрг».

«Активное сотрудничество ведущих российских компаний необходимо, так как позволяет создавать, поддерживать и защищать базовые отечественные цифровые технологии, одновременно развивая уникальные решения, не имеющие аналогов в мире, — уверен Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа», — В результате нашей совместной работы заказчики получат уникальный по своим возможностям отечественный стек решений для построения полностью независимой, доверенной автономной корпоративной мобильной платформы. Платформы, которая не контролируется ни производителями устройств, ни производителями операционных систем, ни производителями прикладного решения и базируется на самых современных отечественных технологиях».