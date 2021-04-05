Accenture внедряет для Shell ИИ-решение для управления цепочками поставок

Accenture в партнерстве с Ripjar, ведущей британской компанией в области аналитики данных, приступила к реализации проекта для Royal Dutch Shell по совершенствованию системы управления рисками в цепочках поставок на базе технологий искусственного интеллекта.

Shell использует индустриальный опыт Accenture и экспертизу в области управления рисками, а также технологии ИИ от Ripjar для анализа логистических цепочек. Полученные данные повысят качество и эффективность оценки рисков, связанных с работой с подрядчиками. Кроме того, использование ИИ позволит более чем на 80% уменьшить количество ошибок в отчетности.

Встраивая новое решение в облачную инфраструктуру Shell на платформе Microsoft Azure, Accenture обеспечит возможность масштабирования системы и сокращения расходов. Кроме того, благодаря облаку новое решение будет доступнее для сотрудников компании по всему миру.

«В сфере растущего уровня киберугроз, связанных с криминальной активностью и мошенничеством, Shell усиливает надзор по управлению рисками по всей цепочке поставок, - говорит Адам Марксон (Adam Markson), управляющий директор Accenture. - Мы заменяем трудоёмкие ручные операции на современные системы автоматизации анализа данных не только для улучшения качества работы, но и для того, чтобы сделать процесс скрининга прозрачным для менеджмента. Нас выбрали для этой работы благодаря экспертизе в индустрии и опыту внедрения систем корпоративной безопасности».

«Такие решения несомненно актуальны и для России. Во-первых, нефтяные компании плотно встроены в глобальный контекст и встречаются с такими же трудностями и вызовами, как и Shell. Во-вторых, очевидно, что российские компании тратят много усилий в сфере повышения культуры работы с контрагентами, в чём им могут помочь продвинутые ИИ-решения», - отмечает Антон Епишев, руководитель направления Industry X Accenture в России.