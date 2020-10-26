«Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC

Компания «Актив» выпустила новые дуальные смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 с возможностью работы по беспроводному каналу NFC. Новинка предназначена для бесконтактной электронной подписи и мобильной двухфакторной аутентификации с поддержкой работы на Android и iOS. На данный момент это единственный российский серийный продукт с такой технологией.

Рутокен ЭЦП 3.0 NFC – многофункциональное современное устройство, которое помимо возможности работы по NFC сохраняет в себе весь полный функционал классической смарт-карты или токена. Функции смарт-карты доступны через два интерфейса: традиционный контактный и бесконтактный (NFC). Это позволяет подписывать документы на смартфонах и планшетах так же легко, как расплачиваться бесконтактной банковской картой или оплачивать проезд в транспорте.

Беспроводной канал NFC позволяет сделать полноценное рабочее место на телефоне или планшете на Android с возможностью электронной подписи документов, хранящихся на мобильных устройствах. Для этого достаточно приложить смарт-карту к поверхности телефона или планшета - и за считанные секунды обрабатывается электронный документ, подсчитывается подпись на крипто-чипе смарт-карты и возвращается обратно в приложение.

Рутокен ЭЦП 3.0 NFC

Поддержка отечественных и международных алгоритмов позволяет использовать смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в информационных системах с высокими требованиями безопасности в финансовом, корпоративном и государственных сегментах. ПО Рутокен работает на современных настольных и мобильных операционных системах. SDK позволяет встраивать поддержку устройств в классические, мобильные и веб-приложения.

Смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC уже совместимы со следующими криптографическими пакетами и криптопровайдерами: Signal-COM CSP, ViPNet CSP, КриптоАРМ 5, Рутокен Плагин, Криптопровайдер Рутокен (RSA), OpenSSH, OpenSSL, OpenVPN. Готовится совместимость с КриптоПро CSP и КрипотоАРМ ГОСТ.

Дуальная смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 NFC будет популярна как среди традиционных пользователей персональных СКЗИ и средств электронной подписи с аппаратной поддержкой криптографии, так и в информационных системах с требованиями к строгой аппаратной аутентификации субъектов и использования ими квалифицированной электронной подписи.

Сейчас смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC проходят сертификацию по требованиям ФСБ России.

Производство контактных и бесконтактных смарт-карт работает в компании с 2018 г. Вместе с новой смарт-картой компания предлагает собственный ридер Рутокен SCR 3001.