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«Актив» и «Код Безопасности» укрепляют сотрудничество

Безопасность Стратегия безопасности
, Текст: Эльяс Касми

«Актив» и «Код Безопасности» сообщают о положительных результатах тестирования на совместимость электронных идентификаторов Рутокен и современных версий средств защиты информации Secret Net LSP для ОС семейства Linux.

В ходе тестовых испытаний была подтверждена корректность работы средства защиты информации Secret Net LSP версии 1.8 (Secret Net LSP-C), 1.9, 1.10, предназначенного для использования с USB-токенами и смарт-картами Рутокен в российских и зарубежных ОС Linux: Рутокен S, Рутокен S RF, Рутокен Lite (в версии 1.10), Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен ЭЦП PKI, Смарт-карта Рутокен ЭЦП SC (версия 1.9 и новее).

По итогам проведенных работ был подписан ряд сертификатов совместимости. Использование Secret Net LSP совместно с продуктами Рутокен значительно повышает уровень безопасности при аутентификации пользователей.

Рутокен — отечественная линейка аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Ключевые носители Рутокен используются везде, где требуется безопасное хранение, двухфакторная аутентификация и использование паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования и ключей электронной подписи. Карточная операционная система Рутокен, драйверы Рутокен для Windows, Рутокен Плагин входят в Единый реестр отечественного ПО.

СЗИ Secret Net LSP – сертифицированное средство защиты информации от несанкционированного доступа для операционных систем семейства Linux. Сертификат ФСТЭК России №2790 подтверждает соответствие данного средства защиты требованиям руководящих документов по 5 классу защищенности СВТ и по 4 уровню контроля отсутствия НДВ. Secret Net LSP 1.9 может применяться в АС до класса 1Г включительно, ИСПДн до УЗ1 включительно, ГИС до 1 класса включительно, АСУ ТП до 1 класса включительно.

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