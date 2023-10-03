Подтверждена совместимость ОС «Альт» с устройствами «Рутокен» — «Базальт СПО» и «Актив» наращивают экосистему для защиты КИИ

Компания «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, завершили тестирование ОС «Альт СП» релиз 10 в исполнении на архитектурах x86_64 и ааrch64 с USB-токенами, смарт-картами «Рутокен» и ПО «Рутокен плагин». Об этом CNews cообщили представители «Базальт СПО».

Обновленный программно-аппаратный стек необходим организациям критической информационной инфраструктуры (КИИ) для ведения юридически значимого электронного документооборота, участия в электронных торгах, взаимодействия с государственными информационными системами и сдачи отчетности в электронном виде. На базе ОС «Альт» устройства «Рутокен» выполняют роль защищенных аппаратных ключевых носителей для формирования и хранения ключей электронной подписи и безопасного входа в учетные записи и личные кабинеты пользователей ОС с помощью двухфакторной аутентификации.

В результате тестирования подтверждена совместимость продуктов ОС «Альт СП рабочая станция релиз 10» и ОС «Альт СП сервер релиз 10» для процессоров x86_64 и aarch64 («Байкал-М») со следующими устройствами «Рутокен»: «Рутокен ЭЦП» 3.0; смарт-карта «Рутокен ЭЦП» 3.0; «Рутокен Lite» (micro); «Рутокен ЭЦП» 2.0 3000 (micro/Type-C); «Рутокен ЭЦП» 2.0 2100 (micro/Type-C); смарт-карта «Рутокен ЭЦП» 2.0 2100; «Рутокен S» (протестирован с ОС «Альт СП» релиз 10 исполнение для платформы x86_64).

На корректность совместной работы с ОС «Альт СП рабочая станция релиз 10» и «ОС «Альт СП сервер релиз 10» было проверено ПО «Рутокен плагин», поддерживающее работу со всеми устройствами линеек «Рутокен ЭЦП» 3.0 и «Рутокен ЭЦП» 2.0. Решение «Рутокен плагин» используется для электронной подписи, шифрования и строгой двухфакторной аутентификации в веб-сервисах из браузера.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив»: «Для нашей компании всегда важно проводить тестирование собственных продуктов с ведущими отечественными ОС. Мы рады вместе с нашими коллегами из компании «Базальт СПО» создавать качественные российские продукты, обеспечивающие полное соблюдение современных требований информационной безопасности».

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«Базальт СПО» (Alt Linux до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.В 2023 году ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.