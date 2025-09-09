Компьютеры АО «ИВК» включены в реестры промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга

Вычислительная техника разработки и производства АО «ИВК» для обеспечения критической информационной инфраструктуры (КИИ) включена в Реестр промышленной продукции Минпромторга России и Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители АО «ИВК».

Вся линейка компьютеров АО «ИВК», внесенных в реестр, работает на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением российской операционной системы «Альт».

«Компьютеры АО «ИВК», включенные в реестр Минпромторга, предназначены для построения технологически независимой ИТ-инфраструктуры, и в первую очередь — КИИ, — отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК». — Наше оборудование полностью соответствует требованиям регуляторов и российского законодательства. Приобретая эти компьютеры, заказчики получают возможность создать цифровую инфраструктуру в соответствии с указом Президента России от 30 марта 2022 г. № 166 и избежать санкционных рисков. А для наших партнеров наличие записи в реестре отечественного оборудования упрощает участие в конкурсных процедурах государственных закупок».

Что включено в реестр

Вычислительная система БЦВМ РС-104 исполнение 4. Изделие предназначено для использования в бортовых и стационарных вычислительных комплексах, эксплуатируемых в тяжелых условиях вибраций, ударов, повышенной пыли и влаги, в широком диапазоне температур.

Моноблоки ЭВМ МБ 21 и ЭВМ МБ 24 предназначены для использования в качестве персональной ЭВМ или терминальной станции с требованиями стойкости к внешним воздействующим факторам, соответствующим ГОСТ РВ 20.39.304-98 по группе 1.1. Использованные при разработке конструкторские решения позволяют сертифицировать ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и наводки) моноблока по зоне R2 менее 10 метров. ЭВМ МБ 21 поставляется с приемкой ОТК или приемкой «5». Срок службы – 10 лет.

БЦВМ АРМ – универсальный блок цифровой вычислительной машины с центральным процессором второго уровня с архитектурой «Эльбрус», с пассивным охлаждением, встроенной системой защиты информации, возможностью стекирования и объединения блоков для установки в шкаф 19" и возможностью дооснащения дополнительными модулями в формате РСI-104 и mPCIe. Изделие предназначено для создания индивидуальных рабочих мест и рабочих станций специального назначения, а также использования в качестве компонентов различных автоматизированных информационных вычислительных систем, работающих в условиях воздействия широкого диапазона рабочих и предельных температур.