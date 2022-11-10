Innostage вошел в топ-3 крупнейших интеграторов в области ИБ в рейтинге CNews

ГК Innostage заняла третье место в рейтинге крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации CNews. В общем списке крупнейших компаний России в области кибербезопасности, составленном CNews по итогам выручки за 2021 г., Innostage заняла девятое место, на три позиции улучшив свой прошлогодний результат.

Выручка Innostage по итогам 2021 г. оценивается в 7,3 млрд руб. (4,6 млрд руб. в 2020 г.). Рост на 57,5% связан с усилением интеграционного бизнеса на федеральном уровне в сегменте крупных корпораций, а также с разработкой ИБ-продуктов.

«Ситуация на рынке кибербезопасности кардинально изменилась в 2022 г. Российский бизнес и государственные организации оказались в условиях настоящей кибервойны, в которой действия организованных групп хакеров координируются из единых центров. Это приводит к перераспределению приоритетов бизнеса: усилия технологических департаментов переключаются с задач развития на обеспечение цифровой устойчивости. Это значит, что в России нужно будет больше квалифицированных специалистов по кибербезопасности», — отметил генеральный директор ГК Innostage Айдар Гузаиров.

В 2022 г. компания продолжает реализовывать масштабные проекты для бизнеса и государства: в частности, создала первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности, который будет защищать российские вузы федерального и регионального уровней и запустила платформу обучения кибербезопасности для ИБ специалистов.

Рейтинги крупнейших компаний и интеграторов России в области ИБ выпущены в рамках ежегодного обзора CNews «Информационная безопасность 2022». Авторы обзора отмечают, что в 2021 г. прирост выручки ведущих российских поставщиков средств защиты информации замедлился до 6%, однако это является закономерным спадом после «пандемийного» роста. Аналитики прогнозируют новую волну быстрого роста уже в 2023 г. По мнению авторов обзора, ключевыми драйверами российского рынка в 2022 г. сервисы в сфере ИБ и проекты по импортозамещению иностранных решений.

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

***

Ключевые направления деятельности ГК Innostage: информационная безопасность, внедрение средств защиты информации, системная интеграция, безопасность АСУ ТП и комплексных инженерно-технических средств. Офисы расположены в Казани, Москве, Саратове, Иннополисе. Среди клиентов компании: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Россети», госкорпорация «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «СИБУР холдинг», правительство г. Москвы, правительство Республики Татарстан. На базе ГК Innоstage функционирует центр предотвращения киберугроз СyberART, отвечающий за мониторинг и быстрое реагирование на инциденты ИБ. Специалисты проводят анализ защищенности и тестируют компании на проникновение злоумышленников. СyberART является центром ГосСОПКА и обеспечивает безопасность объектов критической информационной инфраструктуры.