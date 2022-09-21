В России создается первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности

Первый в России Межвузовский студенческий провайдер услуг кибербезопасности (MSSP SOC) создается на базе Консорциума опорных вузов Республики Татарстан. Поддержку проекту, не имеющему аналогов в России, оказывает ГК Innostage совместно с технологическими партнерами. Соглашение о начале проекта подписано в рамках Kazan Digital Week 2022. Об этом CNews сообщили представители компании Innostage.

Межвузовский SOC будет защищать российские вузы федерального и регионального уровней. Студенты учебных заведений будут отвечать за оперативное реагирование центра на инциденты, а преподаватели — контролировать их деятельность. В экстренных ситуациях к работе центра могут виртуально подключиться специалисты ГК Innostage.

Участие в работе университетского SOC позволит студентам повысить свои знания в области функционирования центров обеспечения безопасности, мониторинга и реагирования на инциденты. Кроме того, они получат уникальную возможность вплотную работать с реальными инцидентами уже во время практики в вузе.

«Чтобы обеспечивать киберустойчивость государства и бизнеса, необходимо больше специалистов по информационной безопасности. Сегодня на рынке их остро не хватает: по нашим оценкам, дефицит составляет около 50 тыс. человек. Помочь решить проблему может более тесное сотрудничество с вузами. Именно с этой целью на базе опорных высших учебных заведений нами создается центр обеспечения безопасности, к которому впоследствии будут подключаться и другие вузы страны», — отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор ГК Innostage.

На первом этапе университетский SOC будет создаваться на базе трех вузов, среди которых Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет имени А.Н. Туполева (КАИ), Казанский Федеральный Университет (КФУ) и Казанский Государственный Энергетический Университет (КГЭУ). Первая встреча со студентами вузов пройдет 22 сентября 2022 г. на площадке форума Kazan Digital Week 2022. Они примут участие в пробном практическом интенсиве, который познакомит их с работой аналитиков SOC.

Роль ГК Innostage в развитии межвузовского SOC заключается в предоставлении уникальной методологической основы для его построения. Компания обеспечивает центр командой специалистов, имеющих обширный опыт работы с инцидентами. Кроме того, Innostage предоставляет SOC технологические ресурсы для создания инфраструктуры и в целом осуществляет контроль реализации проекта.

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Технологические партнеры SOC, среди которых компании Positive Technologies и CyberOK, отвечают за его техническое оснащение и обеспечение передовыми решениями для мониторинга и реагирования на инциденты. Они предоставляют центру необходимые лицензии программных и программно-аппаратных комплексов.

Консорциум опорных вузов, в состав которого входят главные технические высшие учебные заведения Татарстана, обеспечат операционную деятельность SOC: мониторинг инцидентов, предотвращение и оперативное реагирование на угрозы силами студентов и контроль их деятельности преподавателями.

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Группа компаний Innostage специализируется на решении задач в области кибербезопасности. В рейтинге CNews Security компания занимает 12 место, а также 4 позицию среди ИБ-интеграторов. Ключевые направления деятельности: информационная безопасность, внедрение средств защиты информации, системная интеграция, безопасность АСУ ТП и комплексных инженерно-технических средств. Офисы расположены в Казани, Москве, Краснодаре, Иннополисе.