Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200977
ИКТ 15565
Организации 11833
Ведомства 1511
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27101
Персоны 87788
География 3129
Статьи 1587
Пресса 1341
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

Positive Technologies CyberOK СайберОК

Positive Technologies - CyberOK - СайберОК

CyberOK стартап, созданный экспертами кибербезопасности, выходцами из Positive Technologies и Лаборатории Касперского

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.09.2026 Positive Technologies приобрела долю в CyberOK для развития технологий защиты внешнего периметра 1
11.03.2026 Positive Technologies займется продажей и продвижением решений CyberOK 1
27.01.2026 Positive Technologies представила январский дайджест трендовых уязвимостей 1
05.12.2025 R-Vision опубликовал обзор наиболее критичных уязвимостей за ноябрь 1
16.07.2025 Positive Technologies представила июльский дайджест трендовых уязвимостей 1
13.05.2024 ЕГЭ переводят на отечественные ОС Linux 1
23.04.2024 «Сайбер ОК» представляет СКИПА — инновационное решение в области управления поверхностью атак и непрерывного тестирования на проникновение 2
23.03.2023 Первый в России межвузовский центр противодействия киберугрозам готов к запуску 1
21.09.2022 В России создается первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1818 6
Microsoft Corporation 25833 4
9658 2
InnoSTage - Инностейдж 223 2
Softline - Софтлайн 3776 1
Check Point Software Technologies 834 1
Microsoft Corporation - GitHub 1087 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3138 1
Fortinet 457 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 972 1
TrueConf - ТруКонф 457 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5023 1
R-Vision - Р-Вижн 271 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1115 1
Positive Technologies - PT SWARM 53 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 93 2
Royal Dutch Shell - Шелл 235 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5773 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 310 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 187 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 65 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35477 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13486 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7699 3
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 460 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3202 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28467 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36526 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10264 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26128 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  882 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33740 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14366 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4582 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 740 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 798 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 245 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 627 1
Кибербезопасность - CSAM - Cybersecurity Asset Management - ASM - Attack Surface Management - EASM - External Attack Surface Management - CAASM - Cyber Asset Attack Surface Management 46 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 75 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1281 1
HTTP POST 42 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23286 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3080 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5291 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6510 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18263 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2488 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18189 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1631 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6649 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8722 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2369 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 226 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3251 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 224 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7947 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9608 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5797 6
Microsoft Windows 16963 4
Microsoft Windows 10 1950 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 489 2
Vercel - Zeit - Next.js - NextJS 19 1
Positive Technologies - PT X 8 1
Linux OS 11612 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 312 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 360 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 524 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1025 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1761 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 857 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 209 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 189 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 189 1
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 1
Microsoft Windows Server 2019 48 1
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 33 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 137 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1049 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2476 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 47 1
Microsoft Windows 11 847 1
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 1
FreePik 1871 1
Гузаиров Айдар 64 2
Гордейчик Сергей 25 2
Седой Алексей 1 1
Малов Роман 1 1
Смирнов Алексей 269 1
Новиков Алексей 67 1
Филиппов Максим 55 1
Комлев Николай 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 167476 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3484 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3480 1
Индия - Bharat 5893 1
Россия - ЮФО - Севастополь 618 1
Германия - Федеративная Республика 13271 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 690 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2871 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 842 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2382 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 916 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 791 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 660 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11856 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58152 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34060 3
Образование в России 2937 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6835 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12387 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 693 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8133 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 278 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 1
The Verge - Издание 621 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2465 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 187 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 101 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 275 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 116 1
Kazan Digital Week 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще