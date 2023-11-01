Innostage присоединилась к «Руссофт»

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, вступила в некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Решение о вступлении Innostage в ассоциацию было принято членами правления объединения на ежегодном общем собрании 27 октября.

В планах Innostage — активно участвовать в деятельности ассоциации, выступая с инициативами по актуальным стратегическим направлениям развития российской отрасли информационных технологий. Также компания будет вести на площадке «Руссофт» диалог с федеральными, региональными органами власти и лидерами ИТ-отрасли. Это позволит Innostage быть причастной к формированию изменений в нормативно-правовых актах, регламентирующих работу российских ИТ-компаний.

«Вступление в ‘’Руссофт’’ для нас — важное событие, работа этого объединения сегодня имеет колоссальное значение для российской ИТ-отрасли. В этом году, к примеру, ассоциация организовала две бизнес-миссии: в Индию и Марокко, провела масштабный ИТ-форум и многочисленные вебинары по различным аспектам деятельности членов партнерства. Участие в деятельности объединения позволит Innostage расширить возможности взаимодействия с российскими ИТ-компаниями, совершенствования российского законодательства и выхода на зарубежные рынки», — сказал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

Кроме того, компания намерена обмениваться с участниками объединения информацией и осуществлять практическое взаимодействие для обеспечения реальной кибербезопасности не только в России, но и за рубежом.