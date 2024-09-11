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Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Компания и Саратовская область будут сотрудничать для комплексной защиты региональных информационных систем, в том числе от сложных целевых атак, а также предотвращения утечек конфиденциальных данных. Область также сможет обратиться к экспертизе и опыту Innostagе в противодействии киберугрозам.

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«К настоящему времени правительство Саратовской области приложило значительные усилия для повышения информационной безопасности. Во всех сферах жизни региона предпринимаются меры для предотвращения и ликвидации широкого спектра киберугроз. Уверен, что наш опыт и компетенции позволят сделать их еще эффективнее», — сказал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

«Интеграция решений в сфере кибербезопасности в работу исполнительных и муниципальных органов области необходима. Мы должны быть готовы к вызовам в цифровом пространстве, создать надежный щит для защиты данных и критически важной инфраструктуры. Соглашение с Innostage будет содействовать устойчивой работе региональных ИT-сервисов», — отметил заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

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