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Innostage будет развивать проекты в сфере кибербезопасности на Ближнем Востоке

ИТ-компания Innostage подписала меморандум о сотрудничестве с IDEAL из ОАЭ. Подписи под документом поставили генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров и сооснователь и член правления компании IDEAL Салех Авад (Saleh Awad). Соглашение направлено на обеспечение сторонами высокого уровня безопасности цифровых активов и киберзащиты в России и на Ближнем Востоке, совместное развитие образовательных проектов и обмен опытом. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Речь прежде всего о масштабировании и выводе на международную арену проекта по интенсивной практической подготовке кадров в сфере информационной безопасности «Студенческий SOC». Innostage инициировала и успешно развивает «Студенческий SOC» в России с сентября 2022 г. на базе четырех профильных вузов Татарстана. В 2024 г. к проекту присоединились учебные заведения Нижегородской и Амурской области, а также Приморского края, на очереди еще порядка десяти вузов по всей стране.

Кроме того, в рамках сотрудничества компании планируют совместно продвигать методологию обеспечения кибербезопасности Innostage в странах Персидского залива. Innostage разработала методологию киберустойчивости, эффективность которой проверена на собственной ИТ-инфраструктуре при подготовке к открытым кибериспытаниям, а также клиентских проектах.

«Хакерские атаки – угроза, с которой ежедневно сталкивается бизнес во всех странах. Подписание меморандума о сотрудничестве с нашими партнерами в Арабских Эмиратах даст старт совместным проектам, позволяющим противостоять хакерам и сохранять продуктивность и стабильность бизнес-процессов при любых цифровых вызовах. Мы надеемся, что отраслевая экспертиза Innostage и опыт по подготовке кадров ИБ внесет ощутимый вклад в обеспечение кибербезопасности в ближневосточном регионе и за его пределами», — сказал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

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Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Синергия уникальных ИТ-технологий и экспертизы команды Innostage позволяют обеспечивать цифровую устойчивость бизнеса лидеров рынка, имеющих высочайшие требования к уровню информационной безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует Innostage SOC СyberART — центр противодействия киберугрозам, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровым угрозам за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.

IDEAL – компания, работающая на стыке бизнеса и ИТ и предоставляющая клиентам комплексное внедрение решений: от стратегического планирования до поставки технологической реализации. IDEAL сочетает глубокие отраслевые знания и практический опыт в предоставлении комплексных решений. Компания появилась на рынке ОАЭ в 2010 г. в качестве новаторского системного интегратора. В 2023 г. стала оказывать расширенный ассортимент услуг, включая аудит и техническое обеспечение, консалтинг в сфере юриспруденции, налогов, стратегии, операционной деятельности и т.д. В штате компании более 1,5 тыс. специалистов с глубокими знаниями в области ИТ: ИИ и BIG DATA, заказной разработки, управления ИТ-проектами, построения ИТ-инфраструктуры, разработки платформ и отраслевых решений.

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