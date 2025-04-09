Innostage стала первым метапартнером Positive Technologies

Innostage, участник рынка кибербезопасности, стал первым обладателем статуса метапартнера Positive Technologies. Статус присужден Innostage за реализацию идей результативной кибербезопасности и их активное продвижение в индустрии ИБ. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Новый статус предоставляется только партнерам Premium и Professional Advanced и подтверждает, что партнер не только обладает экспертизой по всем продуктам Positive Technologies, включая метапродукт MaxPatrol O2, но и имеет достаточный опыт для реализации проектов результативной кибербезопасности (РКБ) у клиентов. Вендор рекомендует метапартнеров для внедрения РКБ, проведения киберучений и подготовки к кибериспытаниям.

Движение к получению статуса заняло у Innostage около двух лет. Одним из значимых факторов партнерства стало участие компании Innostage в программе открытых кибериспытаний, которые проводились на платформе Standoff Bug Bounty от Positive Technologies. В ходе кибериспытаний Innostage пытались взломать 1165 хакеров-исследователей, соревнуясь за возможное вознаграждение в 10 млн руб.

Компания Innostage работает с метапродуктами Positive Technologies. C 2024 г. в Innostage SOC CyberART используется автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффективности мониторинга собственной инфраструктуры.

Компания Innostage обладает статусом премиум-партнера вендора, также имеет статус первого авторизованного сервисного центра Positive Technologies. Новый статус метапартнера — еще одно подтверждение следования принципам кибербезопасности, ориентированной на результат.

«Взаимодействие с Positive Technologies — это важный этап для истории Innostage. Уже пять лет назад, когда принималось решение о партнерстве, Positive Technologies отличались от других игроков на рынке тем, что исповедовали подход к кибербезопасности, ориентированный на результат. Статус метапартнера, как и статус премиум-партнера, полученный ранее, подтверждает соответствие уровня компетенций Innostage высокому уровню вендора. Для нас новый статус открывает возможности реализации нового уровня проектов, а нашим клиентам позволяет быть уверенными в результативности инвестиций в собственную кибербезопасность», — отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.