NextSTage KII (Innostage KII) — комплексное ИБ-решение, реализованное на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга LANSOFT) специально для обеспечения безопасности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры стратегических отраслей и предприятий государства. NextSTage KII предназначена для автоматизации категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, а также моделирования угроз безопасности информации с целью оперативного выявления потенциальных уязвимостей и снижения цифровых рисков.