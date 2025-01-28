InnoSTage NextSTage KII система автоматизации категорирования объектов критической информационной инфраструктуры
NextSTage KII (Innostage KII) — комплексное ИБ-решение, реализованное на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга LANSOFT) специально для обеспечения безопасности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры стратегических отраслей и предприятий государства. NextSTage KII предназначена для автоматизации категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, а также моделирования угроз безопасности информации с целью оперативного выявления потенциальных уязвимостей и снижения цифровых рисков.
|28.01.2025
|ИТ-компания Innostage реализовала проект по киберзащите горнодобывающего предприятия 2
|23.12.2021
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Айдар Гузаиров -
Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании1
InnoSTage и организации, системы, технологии, персоны:
|InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 66 1
|InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 1
|Гузаиров Айдар 56 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1374 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 560 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144444 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2901 1
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