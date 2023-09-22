Innostage защищает клиентов от наступления недопустимых событий

Российская ИТ-компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, проверит уровень защиты собственной информационной инфраструктуры при помощи программы bug bounty. Программа Innostage будет нацелена на реализацию недопустимых событий: таким образом, компания планирует публично продемонстрировать уровень практической экспертизы в ИТ и ИБ направлениях и безопасность работы для своих клиентов.

Innostage применяет концепцию киберустойчивости, которая заключается, в первую очередь, в синхронизации ИТ и ИБ экспертов при создании устойчивой и эффективной для бизнеса ИТ-инфраструктуры. Цель компании - показать бизнесу, что слаженная и совместная работа ИТ и ИБ подразделений позволит топ–менеджерам компаний не переживать о безопасности, отказоустойчивости, импортозамещении и прочих рутинных задачах, в которые все чаще приходится погружаться в современной реальности. В тоже время для ИТ и ИБ специалистов инфраструктура должна иметь функции автоматизации типовых задач, мониторинга 360, контроля изменений и прочих операционных задач, позволяющих закрывать любые бизнес-запросы.

Innostage станет лишь второй компанией из российской отрасли информационной безопасности с собственной программой bug bounty в части недопустимых событий: в ноябре 2022 г. подобную программу анонсировала Positive Technologies.

Программы bug bounty сегодня реализуют компании, которые придерживаются современных подходов к разработке продуктов и организации защиты информационной инфраструктуры. Они позволяют организациям в реальных условиях проверить ее безопасность и предпринять такие меры, которые исключат возможность реализации недопустимых событий.

В программе смогут принять участие российские багхантеры («белые хакеры»). Запуск запланирован в приватном режиме (по приглашениям) с последующим переводом в открытую баунти программу. В случае успешной реализации атак белые хакеры получат от компании денежное вознаграждение.

«Для нас программа bug bounty — одно из реальных измерений собственной защищенности. Одна из главных визионерских задач Innostage — менять отношение отрасли к таким инструментам. Cейчас Innostage начинает подготовку программы, и планирует вести её максимально публично — потому что мы сами разделяем идею про реальную кибербезопасность, которая требует не только выполнения регуляторных практик, но и постоянной самопроверки. Сегодня мы уверены в защищенности собственной инфраструктуры и делаем все, чтобы эта уверенность сохранялась всегда», — сказал Айдар Гузаиров, генеральный директор компании Innostage.

Подготовка описания программы и условий для публичной bug bounty началась в сентябре 2023 г. Запуск программы планируется в мае 2024 г.

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Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. На базе компании функционирует центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз, являющийся центром ГосСОПКА.