Innostage поможет Министерству цифрового развития и связи Амурской области повысить информационную безопасность региона

Компания Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Министерством цифрового развития и связи Амурской области. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Соглашение предусматривает участие Innostage в разработке и реализации проектов в области мониторинга защищенности информации органов исполнительной власти Амурской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Амурской области.

«Стать частью команды, которая работает над усилением информационной безопасности Амурской области – большая честь для Innostage. Эксперты компании приложат все усилия, чтобы обеспечить надежную защиту данных, а также эффективную и непрерывную работу цифровых ресурсов региона. Благодарим Министерство цифрового развития и связи Амурской области за оказанное доверие и планируем расширить наше партнерство проектами по подготовке кадров для сферы ИБ», — сказал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

Innostage также примет участие в развитии и обеспечении функционирования в Амурской области регионального центра информационной безопасности. Среди других направлений сотрудничества: создание учебного практического центра подготовки и развития ИБ-специалистов, проведение научно-практических конференций и семинаров.

«Мы видим в Innostage надежного партнера с глубокой экспертизой в проектах по защите государственных ИТ-систем и сервисов. Совместными усилиями мы сможем обеспечить высокий уровень информационной безопасности региона и успешно противостоять хакерским атакам, чья мощь и интенсивность постоянно возрастает. Региональные органы исполнительной власти по всей стране сейчас находятся под пристальным вниманием злоумышленников, и мы принимаем активные меры для сохранения и наращивания киберустойчивости своих ИТ-ресурсов», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Синергия уникальных ИТ-технологий и экспертизы команды Innostage позволяют обеспечивать цифровую устойчивость бизнеса лидеров рынка, имеющих высочайшие требования к уровню информационной безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровым угрозам за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.