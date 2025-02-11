Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Один из первопроходцев российского мобильного интернета сеть «Скай Линк» прекратила подключение новых абонентов. Компания принадлежит Т2 и обладает «уникальной» сетью LTE в диапазоне 450 МГц, обеспечивающей большое покрытие. По неофициальной информации, сеть оператора может отойти к МВД, которое и так работает в данном диапазоне.

Конец «Скай Линка»

Сотовый оператор «Скай Линк» (Skylink) сообщил о прекращении подключений новых абонентов и продаж оборудования. Действующие абоненты продолжат обслуживаться по существующим тарифам. Тарифы для модемов и роутеров рекомендуется приобретать у акционера «Скай Линка» - компании «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, бывший Tele2, принадлежит «Ростелекому»).

Взлеты и падения «Скай Линка»

«Скай Линк» - один из первопроходцев мобильного интернета в России. Компания была создана в 2003 г. «питерской группой связистов», считавшейся связанной с занимавшим тогда пост министра связи Леонидом Рейманом. Позднее 50% в компании приобрела АФК «Система» (основной акционер «Мобильных телесистем», МТС).

«Скай Линк» скупал сотовых операторов аналогового стандарта NMT, работавших в диапазоне 450 МГц, и запускал на их частотах сети стандарта CDMA2000. В данном стандарте скорость передачи данных первоначально достигала 150 Кбит/с, после запуска в 2005 г. технологии Ev-Do - до 2-3 Мбит/с.

В то же время сотовые операторы стандарта GSM (второго поколения) благодаря технологии GPRS могли обеспечить скорость передачи данных до 56 Кбит/ c, а с запуском в 2005 г. технологии EDGE - до 384 Кбит/с. Таким образом, возможности «Скай Линка» в части беспроводной передачи данных были значительно больше.

Кроме того, поскольку «Скай Линк» использовал самый низкий из доступных для сотовой связи диапазонов частот, у него была наибольшая зона обслуживания. Это, в том числе, сделало «Скай Линк» интересным решением для дачников.

Однако стандарт CDMA использовался в странах Америке и Азии, тогда как в Европе, за исключением нескольких постсоветских республик и стран Восточной Европы, его не применяли. Кроме того, в мире базовыми для CDMA были диапазоны частот 800 МГц и 1900 МГц. Соответственно, для сетей CDMA-450 был ограничен диапазон абонентских устройств, они также практически были лишены возможности роуминга.

С конца 2010-х годов развитие «Скай Линка» фактически прекратилось. В то же время GSM-операторы стали запускать сети третьего поколения (3G, стандарт UMTS) и 4G (стандарт LTE). Также в те годы некоторую популярность имели сети мобильного WiMAX. Все это сокращало спрос на услуги «Скай Линка».

Как «Скай Линк» выступал в роли собирателя частот

При это в 2007 г. «Скай Линк» получил лицензии на запуск сетей стандарта GSM на территории нескольких десятков российских регионов, правда, ни одна из них не была запущена.

Позднее ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам) разрешила «Скай Линку» использовать частоты в диапазоне 2,1 ГГц для сетей CDMA. Правда, в мире не было сетей CDMA в данном диапазоне, а эксперты предполагали, что данные частоты нужны «Скай Линку» для запуска сетей UMTS.

Роутеры оператора «Скай Линк»: слева - для работы в сети 450 МГц, справа - для сети 2,3 ГГц

В 2010 г. «Скай Линк» был приобретен «Ростелекомом». Он стал использовать его частоты для запуска 3G-сетей, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге. В 2013 г. «Ростелеком» создал совместное предприятие с «Т2 Мобайл» и, в обмен на долю в компании, передал ей свои сотовые активы, включая «Скай Линк». В 2019 г. «Ростелеком» стал единоличным владельцем «Скай Линка».

Вторая жизнь «Скай Линка»

В 2016 г. в «Т2 Мобайл» решила свернуть сети CDMA. Однако ГКРЧ разрешали использовать диапазон 450 МГц для запуска сетей LTE. Соответствующие сети «Скай Линк» запустил в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях,

Ключевым преимуществом «Скай Линка» вновь стала большая зона обслуживания за счет использования «низкого» диапазона частот. В связи с этим компания ориентировалась на предоставление услуг дачникам. Однако диапазон 450 МГц также является нестандартным для LTE. В связи с этим ассортимент абонентского оборудования был ограничен двумя моделями роутеров: стационарным и мобильным.

Кроме того, для полноценной работы сетей LTE требуется парная полоса частот шириной не уже 5 МГц каждая. Однако «Скай Линк» обладает меньшей полосой частот - две парные полосы шириной по 4,4 МГц каждая, а с учетом необходимости строительства защитного интервала ширина каждой полосы сокращается до 3,5 МГц. Причиной является наличие в данном диапазоне сетей МВД (Министерство внутренних дел) и «Российских железных дорог» (РЖД).

В результате возможности сети «Скай Линк» резко ограничивались: корреспондент CNews, работая с данной сетью, фиксировал скорость соединения лишь на уровне 1 Мбит/с. По словам бывшего сотрудника «Скай Линка», при наличии одного абоненте в соте максимальная скорость передачи данных будет составлять 17 Мбит/с.

Попытки использовать «Скай Линк» для нужд государства

В 2019 г. Минцифры запустило проект подключения СЗО (социально-значимые объекты, к ним относится органы государственной и муниципальной власти, школы, медицинские организации, отделения полиции и пр.) к интернету.

Единым исполнителем по подключению СЗО по беспроводным каналам стал «Ростелеком». К реализации проекта планировалось подключить «Скай Линк», а базовые станции LTE-450 предполагалось устанавливать на объектах телерадиовещания, принадлежащих РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть»).

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» на закупку силовыми ведомствами абонентского оборудования для сетей LTE-450 планировалось потратить 9 млрд руб. Но о реализации этих планов и строительстве новых сетей LTE-450 не сообщалось.

Также ГКРЧ выдала «Ростелекому» частоты в диапазоне 2,3 ГГц для подключения СЗО. Этим диапазоном также стали пользоваться «Т2 Мобайл» и «Скай Линк» для подключения коммерческих абонентов. В том числе у «Скай Линка» появилась новая модель стационарного роутера с поддержкой диапазона 2,3 ГГц. По замерам корреспондента CNews, в этом диапазоне скорость доступа составляла порядка 30 Мбит/с.

В 2023 г. во время подготовки нацпрограммы «Экономика данных», Минцифры и «Ростелеком» планировали использовать диапазон 450 МГц для запуска узкополосных сетей интернета вещей. Как писала газета «Коммерсант», стоимость проекта оценивалась в 100 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был бы выделить 73 млрд руб.

Против выступили сотовые операторы: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон», указавшие на опасность монополизации «Ростелекомом» услуг связи для топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов. О результатах рассмотрения проекта не сообщалось.

Интерес МВД к частотам «Скай Линка»

Источник CNews, близкий к «Скай Линку», рассказывал, что сеть компания может быть отдана МВД. Другой собеседник CNews на телекоммуникационном рынке подтвердил, что МВД давно интересовалось такой возможностью, причем других интересантов в этом диапазоне нет.

По словам собеседника CNews, столичное управление МВД ищет альтернативу используемому ведомством стандарту профессиональной радиосвязи APCO-25, сети которого построены на оборудовании Motorola и сейчас не поддерживаются производителем.

Потребности МВД состоят в наличии голосовой связи и передачи данных на низкой скорости. Не исключен вариант, что «Т2 Мобайл» останется владельцем сети, а МВД просто будет закупать соответствующие услуги.

«В принципе, эпопея с 450 МГц закончилась фиаско, так как, по целому ряду причин, сеть в данном диапазоне не может быть успешной в сегменте B2C, - добавляет собеседник издания. - В B2B и в B2G там есть потенциал, но его развитию мешала «российская межведомственная бюрократия».

Пресс-служба МВД не ответила на запрос CNews относительно возможного использования частот «Скай Линка».

Представители «Т2 Мобайл» заявили, что действующие клиенты Skylink продолжат пользоваться сервисами в привычном режиме, в том числе услугами на сети LTE-450. «В отношении новых подключений «Т2 Мобайл» планирует ряд новых сценариев развития уникального диапазона LTE-450», - добавили в компании.