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Новая скорость в новом учебном году: оператор «Летай» модернизирует базовые станции

В 15 населенных пунктах Татарстана оператор «Летай» в сентябре 2023 г. построил и модернизировал 24 базовые станции (БС). С наступлением нового учебного сезона нагрузка на сеть ощутимо увеличилась, а основные объемы потребления интернет-трафика стали фиксироваться на территориях учебных заведений и многоквартирных домов (МКД). При этом в ряде локаций оператор двукратно увеличил скорость передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Таттелекома».

Благодаря модернизации БС, покрывающих вузы и жилые массивы Казани, мобильный интернет стал стабильнее для студентов Казанского государственного аграрного университета и Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также для жителей микрорайона Азино-1. Улучшились качественные характеристики сети и для жильцов домов в Кировском и Советском районах столицы республики: здесь региональный оператор увеличил емкость действующих БС на ул. Краснококшайской и на пересечении ул. Александра Попова и Сибирский Тракт.

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Изменения на сети произошли и в других районах республики. Так, модернизированы базовые станции в промзоне Нижнекамска и селе Шингальчи Нижнекамского района, в Зеленодольске – рядом с парком «Соловьиная роща». Кроме того, «Летай» оптимизировал площадку связи, обслуживающую абонентов 51-го комплекса Набережных Челнов, где в будущем планируют дополнительно построить новую БС. В результате получать услуги оператора станет комфортнее сотрудникам промышленных предприятий, жильцам МКД и абонентам, посещающим учреждения социальной инфраструктуры.

Также после дооснащения БС высокоскоростной интернет заработал в поселках Озерный и Березовка Высокогорского района. Новые точки связи построили в Пестрецах, деревне Старая Юмья Кукморского района и селе Большое Нуркеево Сармановского района.

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