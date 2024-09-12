День Татарстана, Спасская ярмарка, «Гонка Героев»: где «Летай» «укрепил» сети

В августе 2024 г. «Летай» увеличил скорость передачи данных в 13 населенных пунктах Татарстана и подготовил сети для крупных культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Ко Дню республики и Казани оператор увеличил емкость базовых станций (БС) более чем на 30 секторах, в том числе благодаря установке передвижных телеком-объектов. Так, в столице Татарстана в праздничный день у центра семьи «Казан» зафиксировали 6,1 тыс. абонентов. «Летай» также разгрузил сети на Дне нефтяника в Альметьевске и на Спасской ярмарке в Елабуге, где голосовой и мобильный трафик потребляли более 4,9 тыс. абонентов. Кроме того, в городе модернизировали БС, покрывающую популярный среди туристов парк «Шишкинские пруды».

Традиционно оператор обеспечил связью участников забега «Гонка Героев» в Менделеевске, дооснастив площадку на месте мероприятия. Благодаря этому 2,3 тыс. абонентов постили в соцсетях и созванивались без потери качества соединения.

В результате работ по обновлению точек связи в населенных пунктах Татарстана увеличилась скорость передачи данных. К примеру, мобильный интернет ускорился в 1,5 раза для кукморцев, живущих на Басыйровой и Магистральной улицах, и впервые появился в населенных пунктах Бишбатман, Косяково и Нижние Ураспуги Зеленодольского района.

Новую базовую станцию построили в поселке Инеш Высокогорского района, а в райцентре увеличили мощность площадки вблизи ж/д станции. Для жителей Читы Пестречинского района и Нижнего Колчурино Алькеевского района нарастили емкость телеком-оборудования, что позволило повысить качество связи для местных жителей.