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Лугов Александр
|09.04.2025
|Платформа K2 Cloud подтвердила соответствие требованиям 152-ФЗ 1
|17.01.2025
|Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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