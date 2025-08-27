Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жариков Андрей
УПОМИНАНИЯ
|27.08.2025
|Timeweb инвестировал 9,3 млн руб. в киберзащиту 1
|05.06.2025
|Облачный провайдер Timeweb выплатил более 1,3 млн рублей внешним исследователям киберрисков 1
Жариков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1382 2
|Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 61 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4319 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 887 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7847 1
|Сбер - BI.Zone Bug Bounty 68 1
|Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 105 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4928 1
