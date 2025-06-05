Облачный провайдер Timeweb выплатил более 1,3 млн рублей внешним исследователям киберрисков

Компания Timeweb сообщила о результатах участия в программе поиска уязвимостей (bug bounty) от Positive Technologies. За последние полгода Timeweb выплатил белым хакерам более 1,3 млн руб. за усиление своей киберзащиты.

«Для облачного провайдера вопросы кибербезопасности являются ключевыми. Мы стремимся не только удержать, но и укрепить тот высокий уровень доверия, который оказывают нам компании, перенося свою ИТ-инфраструктуру в облако Timeweb Cloud. Мы регулярно повышаем и проводим проверку защищенности инфраструктуры, в том числе с помощью внешних исследователей. Это особенно важно в условиях роста числа кибератак», — отметил Андрей Жариков, руководитель продуктового отдела безопасности.

Для защиты инфраструктуры компания реализует комплекс мер. Среди них такие как многоуровневая защита от DDoS-атак, мощные сетевые узлы в Москве и Санкт-Петербурге, интеллектуальные системы для «очистки» вредоносного трафика и другие.

Timeweb уделяет повышенное внимание киберзащите, и участвует в двух из трех действующих в стране программах bug bounty: Standoff Bug Bounty от Positive Technologies и BI.Zone Bug Bounty. Цель подобных платформ заключается в укреплении киберзащиты российского бизнеса. С помощью внешних экспертов компании выявляют и устраняют недостатки безопасности до того, как их обнаружат и начнут использовать злоумышленники. Среди участников «Сбер», VK, Wildberries и другие крупные технологические компании страны.