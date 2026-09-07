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«РТК-ЦОД» расширяет программу поиска уязвимостей на платформе Standoff Bug Bounty

«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, переходит к новому этапу багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty от разработчика решений для кибербезопасности Positive Technologies. Если на старте к проекту допускалась ограниченная группа исследователей с верхних позиций рейтинга платформы, то теперь состав участников расширен в четыре раза. Об этом CNews сообщил представитель «РТК-ЦОД».

Программа стартовала в июле текущего года. На новом этапе в ее периметр по-прежнему входят только публично доступные ИТ-сервисы «РТК-ЦОД». Проверка клиентской инфраструктуры не проводится и полностью исключена. Перед исследователями стоит задача находить эксплуатируемые уязвимости — те, которые могут привести к реальному ущербу: несанкционированному доступу к данным, повышению привилегий, нарушению работы сервисов или удаленному выполнению кода.

«Приватный запуск позволил нам отладить процессы обработки отчетов и выстроить эффективное взаимодействие с исследователями. Теперь мы значительно увеличиваем число участников, сохраняя фокус на действительно опасных дефектах. Максимальное вознаграждение на текущем этапе достигает 150 тыс. руб. в зависимости от критичности обнаруженной уязвимости. В дальнейшем мы продолжим поэтапно открывать программу для более широкого круга специалистов и планируем повышать выплаты по мере снижения числа направляемых исследователями отчётов, чтобы поддерживать интерес к проекту», — отметил директор по информационной безопасности «РТК-ЦОД» Денис Поладьев.

«Расширение состава багхантеров дает компании доступ к более широкой внешней экспертизе. Платформа Standoff Bug Bounty обеспечивает проверку специалистов, прозрачные условия работы и управление процессом. Такой формат усиливает киберустойчивость бизнеса и становится частью зрелой стратегии защиты цифровых сервисов», — сказал руководитель Standoff Bug Bounty Роман Приходько.

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