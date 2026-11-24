Компания Metascan, разработчик продукта для поиска и анализа уязвимостей, запустила программу по поиску уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty. Компания приглашает независимых исследователей безопасности проверить свои ресурсы и усилить их защищенность. Максимальное вознаграждение за подтвержденную находку составляет 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Команда Metascan занимается поиском уязвимостей. Ее специалисты проверяют результаты сканирования инфраструктуры компаний, разрабатывают собственные проверки и публикуют их в открытом доступе. Теперь к тестированию продуктов самой компании смогут подключиться независимые исследователи со Standoff Bug Bounty.

Перед запуском публичной программы Metascan тестировал защищенность своих ресурсов в закрытом формате в рамках Standoff Hacks. Исследователи направили 34 отчета и получили около 350 тыс. руб. за 2 дня участия в программе.

«Как разработчик сканера уязвимостей, исследующий стороннее ПО и выпускающий 1-day и 0-day детекты, мы знаем как ценны уникальные знания исследователей и их творческий подход. Для нас запуск публичной программы Bug Bounty это отражение зрелости компании и высоких требований к продукту. Мы уверены в успешном сотрудничестве и планируем поддерживать Bug Bounty программы на постоянной основе», — отметил Давид Ордян, генеральный директор Metascan.

«Публичная проверка защищенности должна сопровождать продукт по мере его развития. Вместе с Metascan мы выбираем открытый подход и приглашаем независимых исследователей искать уязвимости. Мы считаем, что программа багбаунти должна быть постоянной частью работы над безопасностью любого крупного продукта. Она дополняет внутренние проверки опытом исследователей с разными специализациями и помогает выявлять уязвимости, которые могли остаться незамеченными», — сказал Роман Приходько, руководитель Standoff Bug Bounty.

Standoff Bug Bounty — платформа, на которой компании привлекают независимых исследователей к поиску уязвимостей и выплачивают вознаграждения за подтвержденные находки. За четыре года на площадке зарегистрировались 45 тыс. белых хакеров, было запущено свыше 600 программ, а к платформе присоединились более 130 компаний и организаций.