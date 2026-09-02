Провайдер «Турбо Облако» подключил облачную платформу к программе Standoff Bug Bounty

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК «РТК-ЦОД», сообщил о запуске программы по поиску уязвимостей (багбаунти) для проверки публичных ресурсов и облачной платформы. К поиску потенциальных уязвимостей привлечены независимые исследователи безопасности — участники платформы Standoff Bug Bounty от Positive Technologies. Такой формат позволяет дополнить внутренние процессы обеспечения информационной безопасности внешней экспертизой и выявлять потенциальные риски до того, как ими смогут воспользоваться злоумышленники.

В периметр программы вошли публичные веб-ресурсы «Турбо Облака», включая сайт turbocloud.ru, а также личный кабинет облачной платформы. Исследователи могут проверять их на наличие уязвимостей, которые потенциально способны повлиять на работу ресурсов, привести к несанкционированному доступу к данным или создать иные риски для нарушения информационной безопасности. При этом инфраструктура и аккаунты клиентов не входят в область тестирования: участники программы используют собственные учётные записи.

На первом этапе к программе допущены 50 наиболее рейтинговых исследователей Standoff Bug Bounty. Каждую найденную уязвимость специалисты подробно описывают и передают команде информационной безопасности. После проверки специалисты «Турбо Облака» определяют критичность выявленных слабых мест и необходимые меры для их устранения. За обнаруженные уязвимости предусмотрено вознаграждение — его размер зависит от уровня критичности и составляет до 150 тыс. руб.

Программа будет одним из постоянных инструментов проверки защищённости «Турбо Облака» и в дальнейшем может быть расширена для более широкого круга исследователей. Это позволит регулярно получать независимую оценку безопасности публичных ресурсов и облачной платформы и учитывать результаты таких проверок при дальнейшем развитии сервисов.

Виталий Масютин, директор по ИБ-продуктам компании «Турбо Облако», сказал: «Безопасность облачной платформы — это не только внутренние проверки и регламенты. Мы считаем важным регулярно смотреть на свои системы глазами независимых специалистов и оценивать, насколько надежно работают механизмы защиты и можно ли найти в них слабые места. Поэтому мы ждем исследователей для изучения наших публичных ресурсов и личного кабинета: их задача — найти потенциальную проблему и рассказать нам о ней раньше, чем это сделает злоумышленник. Для клиентов это означает дополнительный уровень контроля и ещё одну возможность убедиться, что мы постоянно работаем над защищённостью облачной платформы».